冠狀病毒的流行給瑞士經濟帶來負面影響。但並非人人境遇相同，有些領域比其他領域受到的衝擊更大。對此，我們做了以下涵蓋部分領域的觀察。

在瑞士，中國遊客並沒有完全消失，但人數越來越少。此圖攝於疫情時期的西庸城堡。

(Keystone / Jean-christophe Bott)

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冠狀病毒將對瑞士經濟健康的影響是顯而易見的。幾天前，巴塞爾經濟問題研究所BAK在一份報告中指出：“經濟後果不會只是像我們一開始希望的那樣僅存在於小範圍。”該研究所計算得出，瑞士上半年國內生產總值的增長將明顯減緩，而2020年全年的預期增長也從上一年的1.5%下調至1.3%。



BAK的研究不是唯一持悲觀態度的預測。瑞士信貸(Crédit Suisse)也同樣預計瑞士經濟將面臨“重大影響”。瑞士第二大銀行已將今年的國內生產總值預期增長率從目前的1.4%下調至1%。



比起這些有點抽象的數字，我們可以切實觀察到的是經濟界的某種緊張情緒。在多個經濟領域裡，疫情引起的經濟活動減速已經顯現出非常具體的後果。

(1) reportage tv

不再有大型活動

對瑞士民眾來說，讓他們感到最明顯的要數聯邦委員會下達的“千人以上聚集”禁令。州和市鎮政府也有權禁止規模較小的聚集活動。

日內瓦車展是這一禁令的典型“受害者”。除此之外，還有許多其他重要活動已被取消。其中包括著名的巴塞爾狂歡節和瑞士法語區最大的狂歡活動Les Brandons de Payerne。

(2) reportage TV

該集會禁令也嚴重打擊了文化和體育界。瑞士各大體育聯賽(足球、冰上曲棍球和籃球)均已暫停比賽，重新開賽的日期最早為3月15日。文化領域也遭受衝擊，比如原定3月底舉行的弗里堡國際電影節就此偃旗息鼓。

這些公共文化體育活動的取消可能會給俱樂部或公司造成嚴重損失，後者必須學會在緊張的預算中求生存。

遊客變得更少

不久前瑞士媒體還在報導，中國大型旅遊團湧進城市給瑞士當地居民帶來煩惱。但是年初，情況發生了根本變化：不僅是中國遊客，瑞士旅遊業整體的遊客流量顯著縮水。



儘管正值生機勃勃的初春時節，瑞士酒店和餐飲業卻在經歷生存的“隆冬”。 “情況非常嚴峻，”酒店餐飲行業雇主協會Gastrosuisse主席Casimir Platzer在瑞士法語電視台的採訪中表示，“很多公司的營業額損失在60％到80％之間。”



旅遊活動的減少，影響的不止是餐廳和飯店。一些運輸公司的運營也受到重創。

(3) reportage TV

出口困難重重

冠狀病毒引起全球經濟放緩，傳統上以出口為導向的經濟部門受其影響尤為嚴重。根據聯合國貿易和發展會議的一項研究，化工業是瑞士受影響最大的產業部門。瑞士出口額將出現10.8億美元的下跌-這將令瑞士成為第10大“出口受創”的經濟體-其出口領域損失預計將達到2.83億美元。



瑞士工業的其他關鍵部門預測也會受到疫情影響，例如食品工業和機械製造業。但受威脅最大的行業還要數製錶業。

中國是瑞士製錶商多年來最大的客戶。因此，中國的局勢每每會直接影響到瑞士鐘錶企業。中國政府禁止昂貴禮品的反腐政策和香港的示威遊行已經對瑞士鐘錶業產生了負面影響。冠狀病毒帶來的健康危機對瑞士鐘錶業來說，可謂是暗沉的天空中一片新的烏雲。



瑞郎小心

疫情之下，瑞士經濟可能會面臨的最後一個挑戰是瑞郎升值。傳統上，瑞士法郎具有避險功能。如果歐洲局勢持續緊張的話，毫無疑問，這將抬高瑞郎對歐元的比價。



而瑞郎的走強對瑞士出口業來說無疑是雪上加霜。

franc reportage tv

瑞士資訊swissinfo.ch

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