冠状病毒的流行给瑞士经济带来负面影响。但并非人人境遇相同，有些领域比其他领域受到的冲击更大。对此，我们做了以下不求涵盖一切的跨领域观察。

在瑞士，中国游客并没有完全消失，但人数越来越少。此图摄于疫情时期的西庸城堡。

(Keystone / Jean-christophe Bott)

冠状病毒将对瑞士经济健康的影响是显而易见的。几天前，巴塞尔经济问题研究所BAK在一份报告中指出：“经济后果不会只是像我们一开始希望的那样仅存在于小范围。”该研究所计算得出，瑞士上半年国内生产总值的增长将明显减缓，而2020年全年的预期增长也从上一年的1.5%下调至1.3%。

BAK的研究不是唯一持悲观态度的预测。瑞士信贷(Crédit Suisse)也同样预计瑞士经济将面临“重大影响”。瑞士第二大银行已将今年的国内生产总值预期增长率从目前的1.4%下调至1%。

比起这些有点抽象的数字，我们可以切实观察到的是经济界的某种紧张情绪。在多个经济领域里，疫情引起的经营活动减速已经显现出非常具体的后果。

(1) reportage tv

不再有大型活动

对瑞士民众来说，让他们感受最明显的要数联邦委员会下达的“千人以上聚集”禁令。州和市镇政府也有权禁止规模较小的聚集活动。

日内瓦车展是这一禁令的典型“受害者”。除此之外，还有许多其他重要活动已被取消。 其中包括著名的巴塞尔狂欢节和瑞士法语区最大的狂欢活动Brandons de Payerne。

(2) reportage TV

该集会禁令也严重打击了文化和体育界。瑞士各大体育联赛(足球、冰球和篮球)均已暂停比赛，重新开赛的日期最早为3月15日。文化领域也遭受冲击，比如原定3月底举行的弗里堡国际电影节就此偃旗息鼓。

这些公共文化体育活动的取消可能会给俱乐部或公司造成严重损失，后者必须学会在紧张的预算中求生存。

游客变得更少

不久前瑞士媒体还在报道，中国大型旅游团涌进城市给瑞士当地居民带来烦恼。但是年初，情况发生了根本变化：不仅是中国游客，瑞士旅游业整体的游客流量显著缩水。

尽管正值生机勃勃的初春时节，瑞士酒店和餐饮业却在经历生存的“隆冬”。“情况非常严峻，”酒店餐饮行业雇主协会Gastrosuisse主席Casimir Platzer在瑞士法语电视台的采访中表示，“很多公司的营业额损失在60％到80％之间。”

旅游活动的减少，影响的不止是餐厅和饭店。一些运输公司的运营也受到重创。

(3) reportage TV

出口困难重重

冠状病毒引起全球经济放缓，传统上以出口为导向的经济部门受其影响尤为严重。根据联合国贸易和发展会议的一项研究，化工业是瑞士受影响最大的产业部门。瑞士出口额将出现10.8亿美元的下跌-这将令瑞士成为第10大“出口受创”的经济体-其出口领域损失预计将达到2.83亿美元。

瑞士工业的其他关键部门预测也会受到疫情影响，例如食品工业和机械制造业。但受威胁最大的行业还要数制表业。

中国是瑞士制表商多年来最大的客户。 因此，中国的局势每每会直接影响到瑞士钟表企业。中国政府禁止昂贵礼品的反腐政策和香港的示威游行已经对瑞士钟表业产生了负面影响。冠状病毒带来的健康危机对瑞士钟表业来说，可谓是暗沉的天空中一片新的乌云。

瑞郎小心

疫情之下，瑞士经济可能会面临的最后一个挑战是瑞郎升值。传统上，瑞士法郎具有避险功能。如果欧洲局势持续紧张的话，毫无疑问，这将抬高瑞郎对欧元的比价。

而瑞郎的走强对瑞士出口业来说无疑是雪上加霜。

franc reportage tv

瑞士资讯swissinfo.ch

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