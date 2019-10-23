此内容发布于2019年10月23日 上午9:30

在苏黎世州Dietikon的Ex Libris仓储中心里，工人正在包装网购订单商品。

(© Keystone / Christian Beutler)

面对来自国外的强大竞争对手，瑞士电商必须通过增加服务项目来“抢占”本国客户。一项研究证明，他们也确实因此而顶住了来自影响力不断扩张的外国供应商的压力，比如阿里全球速卖通。

这项由苏黎世经济学院以及管理和法律学院共同发表的研究报告显示：瑞士越来越多的网上购物平台向顾客提供免费送货(从2018年51%升至2019年的54%)和免费退货(2018年28%，2019年25%)的服务。不少瑞士网店还提供诸如跟踪发货状态(48%)或通知到货时间(34%)等附加服务-此类服务深受客户好评：四分之三的受访顾客表示看好这两项“加分”服务。

此外，越来越多的瑞士电商开始使用WhatsApp等应用软件进行销售推广。“黑色星期五”这类促销日的“东风”他们自然也不会错过。

出口障碍重重

因为出口壁垒很高，74%的瑞士网点仅在本国销售。海关费用、国际运输和物流是商品出口的重大障碍-尤其是在仓储费用和人工都格外高昂的瑞士。

从消费者反馈可见，Ricardo(80%)、Amazon(76%)和Digitec Galaxus(67%)等平台比Wish(40%)或阿里巴巴全球速卖通(35%)更受欢迎，尽管后者的受众正在逐年增长。

至于购买途径：通过智能手机进行网购的人群不断扩大，此类交易目前占到电商交易额的23%(2016年数值仅为为6%)。由此一来，提供新的付款方式-例如Twint-就成了重中之重。

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