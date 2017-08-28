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瑞士阿尔卑斯习俗 老牛下山

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Kühe ziehen hinunter auf den Urner Boden

2017年8月25日，50户阿尔卑斯农家赶着他们共大约1200头组成的牛群沿着Klausenpass山谷的Balmwand从高山牧场来到了海拔较低的牧场。这些牛儿们每年在夏季被带上海拔较高的牧场大约7周时间，在露天牧场中吃饱了新鲜的牧草，之后来到海拔较低的牧场放牧3-4周。天气渐渐变凉后，它们便会浩浩荡荡地被牧民带回家中过冬。无论夏天的上山(Alpaufzug)，还是秋季的下山(Alpabzug)，都是瑞士农家的传统节日。

(Keystone)

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