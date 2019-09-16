2017年，雀巢集团在研发方面总投资高达17亿瑞郎，其中58%投资用在瑞士。

(Keystone / Laurent Gillieron)

瑞士食品及饮料制造巨擘雀巢集团(Nestlé)日前启动筹建一所全新的包装研究所，以期达成解决塑胶废料这一全球性问题的特定目标。对于一个素来被视为制造塑料垃圾的“始作俑者”行业来说，要实现这一目标绝非易事。



“我们的愿景，是创造一个我们所有的产品包装最终既无需送进垃圾填埋区、也不会作为废弃物被胡乱丢弃的世界，”雀巢集团首席执行官马克·施耐德(Mark Schneider)出席9月12日举办的雀巢包装科学研究所(Nestlé Institute of Packaging Sciences，英)外部链接的开幕式上如是说。



回溯一年多以前，雀巢集团曾承诺将会在2025年之前，旗下包装实现100%可回收或可重复使用；与此同时，雀巢亦于今年1月公开宣布，其必须超越包装的再循环利用，寻找塑料包装的可替代材料。



雀巢集团在一份公开声明中介绍，新建研究所将专注于可再填充或可重复使用的包装、简化的包装材料、再生包装材料、高性能阻隔纸以及生物基或可堆肥和可生物降解材料的研究和开发。



多年来，雀巢集团始终因制造大量公共垃圾而饱受来自包括绿色和平组织在内的多家非政府组织的诟病和强烈抨击。近日出炉的一项排名显示，总部设在瑞士日内瓦湖畔沃韦(Vevey)的雀巢集团，再加上可口可乐和百事可乐，这三家企业品牌所制造的塑料垃圾，足足占据了全球14%的份额。



Keystone-SDA/jdp

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