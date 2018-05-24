此内容发布于2018年5月24日 下午2:32 最后更新 - 2018年5月24日 -14:32

本周三(5月23日)，瑞士全国数千警报器测试已是本年度继年初汛情警报器在每年循例检测中失灵之后的第二轮测试。

(Keystone)

或许你只在战争片中听到过响彻天空的警报声，而在瑞士也会遇到这种情况，不要紧张，每年一次瑞士要在全国范围内测试警报系统。



本周三(5月23日)的瑞士全国数千警报器同时拉响检验，已是本年度继年初汛情警报器在每年循例检测中失灵之后的第二轮测试。官方表示，经全国范围测试，瑞士紧急警报系统现已恢复正常运作。



+了解更多关于今年2月瑞士汛情警报出现故障的详情(英)外部链接



据瑞士联邦民防署(Federal Office for Civil Protection，多语)外部链接介绍，盘点全国逾7000个警报器，目前处于正常运转状态的占99%，而这一数值尚在合理误差范围之内。尽管如此，联邦民防署也补充强调，将尽快对存在故障的警报器进行修理或更换。



截至目前，瑞士共设有5000余台用以及时告知民众可能面临的威胁的普通警报器，而其余则是专为居住在大坝下游居民特设的汛情警报器。本周三进行的测试，涵盖了遍布全国的所有鸣笛警报。



联邦民防署透露，今年2月年度定期测试中汛情警报之所以发生故障，究其原因，应归咎于全国警报器中枢指挥系统中存在的软件代码缺陷。不过民防署也表示，倘若真出现突发事件或面临紧急情况，这个微不足道的软件错误并不能阻止警报器响起。



根据联邦民防署所述，自今年秋季起，瑞士险情网站(alertswiss，多语)外部链接也将及时向订阅用户手机发送紧急警报信息。

SDA-ATS/jc

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