1863年是瑞士大众旅游的“元年”。英国摄影师威廉·英格兰(William England)当时来到瑞士，采用最为先进的摄影技术，令这个阿尔卑斯山国、其城市及民众当年的风采万古流芳。这些摄影作品令瑞士一举成名。2019年是数字时代的繁荣期，提挈诺州艺术家阿兰·阿尔朋费尔特(Alan Alpenfelt)决定追寻威廉·英格兰的足迹，利用先进的视听采集设备，创建一个展现156年间瑞士变迁的艺术项目。

英国游客率先叩开了瑞士旅游业的大门，18与19世纪之交，最初是学者们纷沓而来，随后首批单凭血气之勇、意欲征服阿尔卑斯山脉顶峰(这一爱好当时在瑞士人看来似乎有些颠狂)的登山爱好者们也接踵而至。1857年，登山俱乐部(Alpine Club)在伦敦成立，这是世界上第一个登山爱好者组织。

很快，即使是在伦敦的各个沙龙里，高山的清新空气、泉水、乳清、瑞士温泉浴的治疗功效都众所皆知。1858年，托马斯·库克(Thomas Cook)带领首批旅行团穿越欧洲大陆，瑞士在当时已成为必游之地。

大批游客不断涌入令人心醉神往的阿尔卑斯山国，而中转站这一得天独厚的地理位置更是为其旅游业锦上添花，瑞士迅速成为著名的旅游胜地。

被人遗忘的巨人

但是，没有旅游宣传就没有旅游业的兴旺。如今，我们往往上网搜索了解异域风光。然而，当时英国的资产阶级则根据照片来选择游览目的地，尤其在19世纪中叶前后，倍受欢迎的立体照片博得了这一阶层人士的信任，立体照相技术是从略微不同的角度拍摄出两张具有视差效果的立体图像，人们可以通过特殊镜片对这两张照片进行观察，从而对一个图像获得三维效果的视觉感。

采用这一前卫摄影技术令威廉·英格兰作为一名专业摄影师脱颖而出，其摄影技巧也不断提高。如今，专家们认为，英格兰是19世纪摄影界“一位被人遗忘的巨人”，但在当时那个年代，他拍摄的照片可谓名噪一时，他也是伦敦立体影像公司(London Stereoscopic Company)最为举足轻重的会员之一。

令人不齿的市场营销手段

1863年，由妻子及几位助手陪同，威廉·英格兰到瑞士、法国、意大利和萨伏依(Savoia)拍摄了一组照片，这组风景照也是其最为成功的作品之一，介绍中注有“由登山俱乐部特别赞助”(Under the special patronage of the Alpine Club)的措辞，其实这不过是为了提高销量所采取的营销手段而已。

事实上，登山俱乐部对此一直蒙在鼓里，当了解真相后，他们迫使英格兰将备注修改为“经登山俱乐部许可，献给登山俱乐部”(By permission, dedicated to the Alpine Club)。

尽管采用遁词，其拍摄的作品仍然取得了成功，照片中瑞士的田园风光令人一览无余，这些图片至今仍被旅游宣传者们所使用。

但是，156年间瑞士发生了怎样的变化？为了寻求答案，提挈诺州艺术家阿兰·阿尔朋费尔特追随威廉·英格兰曾经的足迹，试图找到当时这位英国摄影师拍摄照片的准确取景点。

1863年(威廉·英格兰拍摄的照片)与2019年(阿兰·阿尔朋费尔特拍摄的照片)的罗森劳伊(Rosenlaui)冰川 (tvsvizzera)

“了解并应对长期人类活动对环境的影响变得越发紧迫，通过声音和图像来观察历史变迁，对日益增长的经济与持续性之间微妙的平衡提高认识，这一方法十分有效。”这在由瑞士文化基金会(Pro Helvezia，多语)外部链接、Oertli基金会(多语)外部链接以及瑞士广播文化基金会(多语)外部链接赞助的(此处并未故弄玄虚)阿尔朋费尔特的项目-Binaural Views Of Switerland(英)网址外部链接上可见一斑。

19与20世纪之交，采用“Keiserpanorama”(魔术幻镜)，通过立体照片向公众介绍异域风情。阿兰·阿尔朋费尔特项目的核心就是建造类似的一个结构，将其放置于门德里西奥建筑学院(Accademia di architettura di Mendrisio)内，从2019年11月14日到12月5日 面向观众展出。

(web public domain)

音像项目

这位提挈诺人开始了寻找英格兰在瑞士的取景点之旅，他(清一色乘坐公共交通)最终找到了30多处英格兰在瑞士拍摄的令世人瞩目的旅游胜地。他不仅能够观察到那些景观的变化，而且还可以倾听自然界的声音。我们常常忽略大自然的声音因素，然而，相对于150年前，我们现在生活的世界则被各种噪音所淹没。

考虑到这些因素，阿尔朋费尔特决定从3个方面发展自己的项目。

首先，“魔术幻镜”将于今年11月在门德里西奥建筑学院剪彩揭幕，参观者可以欣赏威廉·英格兰拍摄的立体照片，同时聆听阿尔朋费尔特在2019年录制的立体声音频(从360度全方位角度纪录声音的方法)，这一方式令我们不得不面对通常有意无意所回避的现实。

除此之外，为此项目所准备的“预告片”是令来访者观察自然界如何变迁的另一有效手段。

(1) Video Vimeo

另外，阿尔朋费尔特追随英格兰足迹的过程将被拍成一部广播纪录片，其中包括音频以及对摄影界与旅游推广领域专家们的采访。

公众可以了解到该项目的最新进展，从一定意义来说，威廉·英格兰拍摄的立体照片被认为是今天全景照片的鼻祖。阿兰在英国摄影师156年前的各处取景地拍摄的360度全景照片在谷歌街景地图上可以找到，祝大家都有好收获！

维特霍恩(Wetterhorn)、格林德尔瓦尔德(Grindelwald)、伯尔尼州(Canton Bern)景色(2019年7月拍摄)

(2) Immagine 360°

*如果你们时间有限，点击此处(意)外部链接，可以欣赏到许多这些旅游胜地的图像以及威廉·英格兰曾经拍摄的相应的照片。



瑞士资讯swissinfo.ch

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