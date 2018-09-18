此内容发布于2018年9月18日 下午2:58 最后更新 - 2018年9月18日 -14:58

瑞士政府移民部门希望难民能为瑞士经济贡献一己之力。 (© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER)

一项涉及公司的调研显示，许多企业都会把难民群体和额外的行政及财政负担联系在一起。因此，瑞士移民局日前正积极寻求之道，以期鼓励各家企业雇佣更多难民，从而帮助难民妥善安置与尽快融入本国劳动力市场。



移民问题国际合作特使爱德华·格内萨(Eduard Gnesa)受瑞士联邦移民事务秘书处(SEM)的委托，先后对数家企业、行业协会、州政府以及融合问题专家累计进行了55次访谈，试图探究从雇主的视角来看，难民是否可被视为潜在劳动力。



调研最主要的结论是，企业普遍缺乏有关难民就业条件、劳动能力和求职意愿的信息，对可能需付出的额外努力充满畏惧心理，并且对这些外来求职者的资质顾虑重重。



据此，Gnesa建议采取六点方案(six-point plan)，以改善现状。该计划包括：设立多轮圆桌会谈和信息共享平台，发布雇佣难民的行动指南，检验弥补企业额外成本的财政激励政策的可行性。



瑞士联邦移民事务秘书处现已着手为企业雇主提供更多关于求职难民的个人信息，并委派专家指导难民进入瑞士劳动力市场。这些举措将于明年完成。



联邦移民事务秘书处本周二(9月18日)表示：“移民事务秘书处相信，与瑞士经济实体更紧密的合作，将使得瑞士暂时接纳的难民群体的潜力得以最大程度的发挥。”

瑞士资讯swissinfo.ch/mga

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