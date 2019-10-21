据估计，瑞士有2200人属于超级富豪。其人均财富超过5000万美元。

(Keystone)

根据瑞信今天发布的《全球私人财富报告》显示，截至2019年中，瑞士成年人的人均资产为555,000瑞郎(合557'000美元或358.8万人民币)--高于地球上任何国家，比前一年增加了18’000瑞郎。



该数字也使得瑞士领先于美国、日本及荷兰。瑞信估计，自2000年以来，瑞士人均资产增加了144%。不过，这一增长很大一部分因瑞郎兑美元的走强，受到了汇率的影响。



从2000年到2019年，瑞士家庭的财富增长了45%，年均增长率为2%。



目前，全世界有47'000万名百万富翁；

5'920人的净资产超过1亿美元； 4'830人财富超过5亿美元。

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同时，瑞士的金融资产占总资产的大约55%，成年人人均债务约为140’000瑞郎，也是世界绝对值最高的国家之一，占总资产的20%。



超过三分之二的瑞士成年人拥有超过10万美元的财产，大约有12%(或81万)瑞士人是百万富翁，2200人属于富豪级别，其人均财富超过5000万美金。还有770位超级富豪，人均净资产超过1亿美元。



虽然瑞士人口只占世界人口的0.1%，却占世界上最富有人口的1.8%。值得注意的是，报告还指出，瑞士是唯一一个在过去100年中财富分配不均方面没有大幅度改变的国家。



最后也请不要忘记，世界财富分配极其不均：地球上最富有的10%的富豪们占有全球82%的财富；而大约29亿成年人(全球57%)仅拥有全球财富的1.8%，其年收入不足1万美金。





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