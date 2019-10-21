據估計，瑞士有2200人屬於超級富豪。其人均財富超過5000萬美元。

(Keystone)

根據瑞信今天發布的《全球私人財富報告》顯示，截至2019年中，瑞士成年人的人均資產為555,000瑞郎(合557'000美元或358.8萬人民幣)--高於地球上任何國家，比前一年增加了18'000瑞郎。



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該數字也使得瑞士領先於美國、日本及荷蘭。瑞信估計，自2000年以來，瑞士人均資產增加了144%。不過，這一增長很大一部分因瑞郎兌美元的走強，受到了匯率的影響。



從2000年到2019年，瑞士家庭的財富增長了45%，年均增長率為2%。



目前，全世界有47'000萬名百萬富翁； 5'920人的淨資產超過1億美元； 4'830人財富超過5億美元。 信息框结尾

同時，瑞士的金融資產佔總資產的大約55%，成年人人均債務約為140’000瑞郎，也是世界絕對值最高的國家之一，佔總資產的20%。



超過三分之二的瑞士成年人擁有超過10萬美元的財產，大約有12%(或81萬)瑞士人是百萬富翁，2200人屬於富豪級別，其人均財富超過5000萬美金。還有770位超級富豪，人均淨資產超過1億美元。



雖然瑞士人口只佔世界人口的0.1%，卻佔世界上最富有人口的1.8%。值得注意的是，報告還指出，瑞士是唯一一個在過去100年中財富分配不均方面沒有大幅度改變的國家。



最後也請不要忘記，世界財富分配極其不均：地球上最富有的10%的富豪們佔有全球82%的財富；而大約29億成年人(全球57%)僅擁有全球財富的1.8%，其年收入不足1萬美金。





用事實說話 大多數瑞士居民都富有嗎？ 一位讀者想知道是不是真的有些瑞士人收入過低，以至於買不起強制性醫療保險，另一位讀者問道：大多數瑞士人真的富有嗎？ 作者： Geraldine Wong Sak Hoi

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