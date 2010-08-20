瑞士人爱用方言写短信

此内容发布于2010年8月20日 下午3:33 最后更新 - 2010年8月20日 -15:33

出现在瑞士人手机短信上的，往往是瑞士方言 (Keystone)

瑞士苏黎世大学的研究组收集了24000条手机短信，用于研究手机短信这种交流方式，其中75%的短信是用方言写就。

苏黎世大学德语系教授Christa Dürscheid向瑞士资讯swissinfo.ch表示：“我们必须搜集很多数据，这样在统计上也有代表性。这也是一个国际项目，多个国家都会同时进行这样的研究活动”。

这是首次对手机短信传播活动进行如此大规模的研究。目前分析工作才刚开始，但已显现某些显著特征。

手机短信，方言写就

Dürscheid说：“差不多75%瑞士德语区的手机短信是用瑞士德语写的”。



“我们不仅有年轻人的手机短信，中年人、老年人也都用方言写短信。我们还收到过74岁老人的短信”。



这位语言专家认定目前已存在一个趋势：“当私人之间进行交流时，就像以前在明信片上一样，人们往往使用方言”。

书写方言

怎么写方言呢？Dürscheid说：“方言怎么说就怎么写，从短信上还可以看出发短信的人来自哪一地区”。



也有一些写作规律：“在书写中经常被使用到的词，往往在短信中以标准德语而不是以方言的形式出现。如口语中的'Poscht'，总是被写作标准的'Post'”。



瑞士是拥有4种官方语言的国家，专家们也要研究这对短信会产生什么影响，会不会经常变换语言。



“我们要与单一语言国家进行比较”，目前已可确认，尽管多语言国家的短信经常在多语言之间进行转换，但仅限于固定格式，如：“拜拜”或“再见”(see you)等。但凭此还不能说“经常进行的语言转换，是多语言的一个特征”。



Christa Dürscheid说，大多数固定用语来自英语，也有些法语的，但也是在固定位置，如在告别时。

接近口语

这位语言学家认为，短信语言与口语接近：“问候、晚安、与同事约定，很多都是口语”，“短信交流取代了对话，”甚至在“私人交流中”。



“2个瑞士人在一起绝不会说标准德语的‘晚安’”，Dürscheid说：所以在手机短信中，他们也会使用方言。

语法

Christa Dürscheid确认，瑞士方言短信没有遵守标准德语正字法。



这也是因为，人们是按照发音写下方言的：“所以正字法在这里还无用武之地”。



不仅词组拥有自由的空间，标点也一样。“例如感叹号就经常用3个，而不是1个，用来强调它的重要性。”



所以这位语言专家表示，这也证明，手机语言与口语相近。在口语中，人们就经常借助语调和表情表达自己的意思。

手机短信研究 瑞士共有2627人参与该研究，近一半填写了网上调查，出具了性别、年龄、教育状况和职业等信息。



在1311份收回的表格中63%的填写人为女性。2/3强表示瑞士德语是其母语，20%表明其母语为法语。561(43%)的人年龄在21-30岁之间。青少年和40-59岁之间的填写者也不少。



大部分参与者表示，每周会发出10-50条手机短信。



只有43位、3%的人表示，一周内会发送逾100条短信。 信息框结尾

swissinfo.ch

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