台灣插畫家創作、瑞士出版發行的作品。

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義大利波隆那(Bologna)童書展有世界最大童書展的美稱，2019年的主題國瑞士以名為ABCH的主題展(德)外部链接，吸引了世人的目光 。

ABC指的是英文的26個字母，以A-Z為軸線介紹瑞士的各種意象；CH則是瑞士聯邦的縮寫。ABC與CH合併成名為「ABCH」的展覽，簡潔俐落地用26幅大型輸出的插畫，展現瑞士的經典特色與獨特幽默，表現了小國小民如何自我開放而走向國際市場。



用本土文化走入世界

瑞士展覽專區中，約一米八這麼高的大型圖像，清楚的視覺呈現，A是蘋果(Apple)，瑞士最有代表性的水果、B是植物學(Botany)展現了瑞士人對大自然的熱愛、C山間木屋(Chalet)是瑞士在地建築的象徵等等，這26幅英文題名的插畫不止以英語和圖像與世界溝通更標明了瑞士四個官方語言的翻譯，凸顯出多語言多文化的瑞士特色。



ABCH展覽中，K以knife畫出著名的瑞士軍刀；D是Do It Yourself，說的是瑞士人親力親為的國民性格。

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從120位插畫家的作品中脫穎而出畫作，是瑞士今日老中青三代、不同視角下的國家意象，展現了不同層次的代表性，也統整出瑞士的整體形象。在外界對瑞士的基本認知外，也刻畫了本國人在意的細節，讓參觀者透過作品感受到山間小國豐富的人文與自然魅力。



台北書展金會外部链接執行長王秀銀女士表示：“今年波隆那書展瑞士主題國令人驚艷，26個字母中最有印象的是以蝸牛表現「Q」Quick，反差的創意令人莞爾，簡潔幽默又富深意。這麼精彩的展覽，希望有機會也可以讓亞洲的民眾欣賞。”



特色與限制成為圖書市場的兩面刃

瑞士自豪的國家特色之一是她擁有四個國語，積極深耕方言教育，讓方言不只成為民族自信，更是瑞士的一大特色。特殊的語言情境對出版來說是優勢卻也是限制，優勢在於國民的語言能力與文化理解比單一文化和語言的國家來得多元，題材自由度也更大。但反面即是德語讀者也能向其他德語國家尋求閱讀材料，法語區和義大利語區亦然，全國總人口數與書籍購買力不能等而視之，小國市場於是被語言切割得更為破碎。



就此現象，瑞士出版協會SBVV(德)外部链接主任Dani Landolf表示：“以人口來說，瑞士並非大國，圖書市場也屬於歐洲共同市場的一部份，目前約有80%的出版品來自國外，出版界處在一個背對背的狀態，亦即瑞士的閱讀人口分屬於三個語言市場，因此本國的圖書市場因語言文化而分裂。”總的來說，瑞士單一國家的圖書市場應被視為三個市場，國內三個大語言與文化相互背對著尋找外面的世界。



國際合作促進國家特色的輸出

在市場規模小與鄰國競爭的態勢下，瑞士各家出版社發展出不同策略，Dani Landolf表示： “瑞士培養的插畫人才在國際上已有口碑，比方琉森科技大學的平面設計(德)外部链接就是知名的專業學府。瑞士在全球市場上的強項便是培育出具國際性與畫風清晰的人才。也有在國外走紅，再受到國內讀者關注的瑞士插畫家。”



國際著名的瑞士童書出版社Nord-Süd (德)外部链接在開拓國際市場的做法則是反向操作——與國外繪者、作家合作，延攬世界各地的人才，最後在瑞士編輯與發行，再進入國際市場。此一作法，讓作品本身包含世界觀與多元文化等跨國元素。



Nord-Süd外部链接出版社的媒體發言人Schürmann女士表示：“瑞士童書出版界的特色是——任何主題我們都能說給孩子聽，主題沒有界線。公司近年的出版重點除了本土的故事外，也包含了環保、宗教、戰爭迫害與難民流亡⋯⋯等國際議題，鎖定4歲以上的童書市場。透過修飾後的童書視角，也能向孩童說明悲傷、痛苦等現今社會重視的主題。2017年發行，以猶太人遭迫害的歷史為題的童書《班雅明先生的神祕行李箱》”，即是與台灣插畫家張蓓瑜合作的作品，發行了德文與中文兩個版本。



以家庭歡樂時光進軍國際市場

瑞士的多語環境也培養了多語的文化人才，在語言與文化的交融激盪下，出版社也紛紛發展出瑞士特色。位於德語區巴塞爾和法語區洛桑的Helvetiq出版社(德)外部链接最早的出版品是桌遊、瑞士旅遊書與禮品，且是德法雙語並行出版。尤其是強力結合在地特色的瑞士旅遊書，融合了瑞士人喜歡的健行路線與啤酒，在各個健行路線上暢飲當地啤酒，讓健行路上的人們對目的地懷抱更多的期待，也展現出瑞士幽默與趣味。



深受本國與國際市場喜愛的瑞士特色健行指南

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Helvetiq出版社的編輯Simon女士指出：“我們鎖定的目標消費者是以家庭為單位，最早出版的桌遊就是以創造歡樂家庭時光為初衷，近年市場穩定後才開始出版富含瑞士精神、德法兩種語言版本的童書，也是書籍中飽含瑞士精神，目前發行德法兩個語言的版本。目前在歐陸的銷售成績不錯，我們對市場感到樂觀，而且我們在亞洲也有客戶，目前有一家台灣公司代理我們的亞洲市場。”



2019年春天，Hevetig更出版了結合健行路線與兒童遊樂場的旅遊指南，為家有幼童的父母提供了適合親子出遊的路線。為了「創造家庭歡樂時光」是該公司的行銷策略，這系列的旅遊指南除了發行德法兩個官方語言版本外，也發行了英語版。 “瑞士的外籍人口占相當高的比例，健行是瑞士的國民活動，境內的外國人與國外觀光客群中的銷量極高。最新的健行與兒童遊樂場旅遊指南就是由旅居瑞士的美國作家所編寫的。”Simon女士補充道。



瑞士主題館中，德法雙語出版社Helvetiq的兩位編輯。

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國家補助鼓舞民間創意

Pro Hevetia瑞士國家文藝發展基金會(德)外部链接為瑞士文化藝術活動提供相關補助，2017年共收到5,020件申請，並有近半數的申請案取得補助。依瑞士提前計畫時程作業方式，獲補助的出版機構可獲長達四年的補助，以作長時間的創作規劃，收到培育人才與作品醞釀發酵的效果。Pro Hevetia基金會所贊助的文化項目中(德)外部链接約有40%用於瑞士國內，其他則用於推廣瑞士的國際合作計畫，並已計畫在2020年針對瑞士國內外的文化藝術項目，支出4,460萬瑞郎。



語言、文化與藝術的發展主力在民間，國家挹注經費方能讓藝術家蓬勃的創造力得到極大的發揮，原創且吸睛的作品更是對海外的正面形象。瑞士藝術界的形象在國外給人清新精緻與獨立不凡的正面觀感，正是藝術家與國家補助的兩股力量相互支持的成果。



2019年波隆那主題國的展出，就是在Pro Helvetia基金會的贊助下成行。Dani Landolf指出：“這次展覽我們收到20萬瑞郎的補助，從決定參與到前置作業共進行了兩年，我們為如何展示瑞士特色而絞盡腦汁，最難的是將各方期待與要求都納入我們的設計。然而看到參觀者的笑容和來自各方的讚美，這兩年來的辛苦就都值得了。”



童書市場中所傳遞國家形象

書展是一個現實的商場，萬本書籍的背後是幾萬場的商業會議，促成版權交易更是重要目標。有不願具名的插畫家表示，中國市場的消費力強，若賣出版權予中國市場，銷售量他國無法比擬，具有相當的吸引力。然而中國出版社有時會要求作者修改內容符合中國出版規範，這與創作的原著精神時有相違，並非所有的插畫家都願意做出讓步與修改。創作、出版與版權交易之間，每個國家出版發行的環境不同，出版每一本書都是漫漫長路。



童書展常以國家劃分，所有展品都是經過千挑萬選方能躍上國際舞台，而各國的形象與教育理念更是童書的行銷重點，彷彿說著：“我們就是用這些內容教育我們國家的下一代。”作品本身在翻閱之時，所傳遞的訊息已超過一本書的意義。



“愛看書的孩子不會變壞”

引言结束

書本是教育理念的實際產品，如何從零歲起便與孩子建立良好的親子關係、如何啟發孩子的多元智能⋯⋯等等，現代的父母對教育材料的需求並未減少，知識爆炸的時代更讓童書創作產生無限可能。即便手機與電腦等科技產品席捲全球，但書本仍是瑞士社會大眾教育孩子的主要工具，“愛看書的孩子不會變壞”這句老話，瑞士人們也是極有同感的。

作者：方常均 Facebook外部链接



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