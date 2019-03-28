音樂工作坊這個大型的活動正是提供孩子與樂器近距離接觸的機會。

(Info-Werkstätten MKZ)

蘇黎世教育局的音樂教育部門與私人的樂器公司合作，每年春天乍暖還冬之時，為孩子舉辦音樂工作坊。這個企劃原名稱為蘇黎世音樂學院工作坊(Werkstätten MKZ，德)外部链接，為孩子準備了33種課程。

原本一間間看似普通的教室，變成音樂實驗室，讓一般家庭有機會近距離接觸樂器，盡情嘗試與發問。即使是沒有音樂背景的父母，也能為孩子開啟音樂之門。



音樂之於生活，是歐洲文化不可缺的一部分。活動主辦單位蘇黎世音樂學院內共有600位音樂教師，工作坊由190位老師參與製作執行，此活動是由公部門主辦，私人企業投入資源協力合作的教育專案。藉著活動孩子有機會從小開始接觸，打開音樂欣賞的視野，培養藝術涵養。



在33項不同的課程中，樂器導覽與體驗是一大重點，有管樂、弦樂、鍵盤樂器、撥弦樂器與打擊樂器等。此外，也有其他與音樂相關的藝術課程，比如：音樂與戲劇、音樂與舞蹈等。內容通貫古今，從鋼琴的前身大鍵琴，到今日流行的嘻哈街舞，沉穩與活潑，都屬於藝術殿堂，公平呈現。



蘇黎世教育局負責媒體公關Rainer Fröhlich，為瑞士資訊Swissinfo.ch的讀者說明，市府教育局如何規劃，期以啟蒙孩子的音樂世界。



第一次與大提琴的近距離接觸 (Info-Werkstätten MKZ)

瑞士資訊Swissinfo.ch：蘇黎世教育局舉辦音樂學院工作坊的目標為何？依照往年的經驗，這個活動吸引什麼樣的市民來參與？

Rainer Fröhlich：在蘇黎世的小學教育大綱中從一年級開始就安排了音樂課，音樂工作坊這個大型的活動正是提供孩子與樂器近距離接觸的機會。讓二年級以上的孩子在音樂課之外，對樂器有統整的認識，進而觸發學習音樂技能的可能。



這個活動雖是為市區內二年級以上的孩子所設計，但我們歡迎父母帶著年幼的弟弟妹妹，或是年紀長一點的哥哥姐姐一同來參加。我們是以家庭活動的方向來規畫，往年也都吸引不少非蘇黎世市民來參加。



瑞士資訊Swissinfo.ch：活動中有多少樂器可以嘗試？這些樂器是由音樂學院提供，或是有其他來源？

Rainer Fröhlich：這次的工作坊裡我們提供了33項課程，有的樂器會一次準備多個，可讓一群孩子同時體驗。有的樂器則只有一項，大家輪流試一試。音樂老師會教基礎的演奏方式，孩子跟著做，親身感受。



我們獨家合作夥伴是瑞士的樂器公司Musik Hug(德)外部链接，絕大多數的樂器都是由這家公司所準備的，少部分來自音樂學院。然而舉辦這樣活動並非要展覽樂器來銷售，活動重點是透過音樂老師們的介紹，現場有實體的樂器，孩子們能親身體驗彈奏樂器，為每一個孩子提供個別且專業的諮詢，尋找到適合的音樂項目。



瑞士資訊Swissinfo.ch：蘇黎世音樂學院工作坊有多久的歷史？這幾年歷經了什麼樣的調整與變化？

Rainer Fröhlich：這個專案自1970年代起開始執行，當時只涵蓋到青少年的音樂教育。專案執行至今，我們推廣音樂教育的精神沒有改變，而年齡層更往下了。此外，早年這個活動裡音樂老師們是主要負責的工作人員，而過去的15年來，我們也讓音樂院的學員參與，也就是新一代的年輕學生一同來執行，呈現整體的活動。



工作坊當日所安排的6場音樂會節目裡，就是由音樂學院的年輕學員來擔綱演出，展現音樂各種合奏的可能組合。從兩人合奏的室內樂，到多人的現代搖滾樂，各種必須通力合作的表演形式，都在兩天的活動中一次完整表現。



手把手教授長笛 (Info-Werkstätten MKZ)

瑞士資訊Swissinfo.ch：錯過了這次的機會，在蘇黎世是否還有其他的活動，可以讓孩子開始接觸音樂？

Rainer Fröhlich：若要更早接觸音樂，蘇黎世音樂院有其他適合更小年齡層孩子的活動，比方：親子歌唱活動(Das Eltern-Kind-Singen，德)外部链接，父母就可帶著一歲半的孩子來參加；幼稚園的孩子也有音樂與律動課程(Musik und Bewegung,德)外部链接。



上蘇黎世公立小學的孩子，一年級與二年級的孩子都有基礎音樂課程，這正是孩子接觸音樂世界的良好管道。



此外，蘇黎世音樂學院也與民間的協會合作，如青少年管樂團等，規劃舉辦表演節目。不只是提供更多樂器合奏的音樂會，也提供有興趣的家長不同選擇，可以依需求為孩子規劃私人客製的課程。



瑞士資訊Swissinfo.ch：作為規劃執行者您覺得整體活動最困難的地方是什麼？

Rainer Fröhlich：樂器的運送與人力的規劃需要花上最多的功夫。一場兩天的活動，我們必須在前半年就開始籌畫。也就是說，今年夏天的末了我們已經要開始準備明年春天的音樂工作坊。



瑞士資訊Swissinfo.ch：在辛苦半年之後，最令您感到開心的地方是什麼？

Rainer Fröhlich：最美好的部分當然就是看見孩子的參與，當他們在體驗樂器時所散發的喜悅，不言而喻，還有進入音樂世界的觸發，都是我覺得最美的事。



每一年活動結束後，都有家長給我們出乎意料的正面反饋，這些鼓勵的聲音讓這個活動更充滿了教育意義，就有家長說：「這個活動是一輩子一次的體驗。」這樣的讚美讓我覺得自己的教育工作更提升了一個層次。



瑞士資訊Swissinfo.ch：請您再針對今年的活動進一步補充。

Rainer Fröhlich：為了讓來參與活動的家庭不錯失任何感興趣的課程，我們今年首度設計了音樂學院工作坊APP(德)外部链接，裡面涵蓋了所有活動資訊，交通路線、課程時段、教室地圖、音樂會時段等等，讓大家可以提早規劃。如果家長們心中也有音樂教育的疑問，上我們的網頁也能搜尋到常見問題的解答(德)外部链接，我們一般學期中也提供音樂課程。



結語：音樂世界是一個充滿魔法與創意的神秘國度，孩子無瑕的感知能力與樂音的碰撞，引領出性情薰陶的另一個可能。父母們看到孩子在接觸樂器時，自然流露的驚奇與觸動，都是親子間無價的美麗回憶。



但樂器是有價的，蘇黎世教育局以公部門的資源，將藝術養分灌注在每一個孩童身上。一年一度的大活動，讓孩子從欣賞音樂到進一步學習樂器，更創造了平等的音樂教育機會。一個活動讓音樂更深入每一個家庭，也讓市民的生活涵養更散發藝術氣息。

瑞士資訊swissinfo.ch

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