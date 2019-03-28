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瑞士教育 人人平等的音樂教育

女孩与竖琴

音樂工作坊這個大型的活動正是提供孩子與樂器近距離接觸的機會。

(Info-Werkstätten MKZ)

蘇黎世教育局的音樂教育部門與私人的樂器公司合作，每年春天乍暖還冬之時，為孩子舉辦音樂工作坊。這個企劃原名稱為蘇黎世音樂學院工作坊(Werkstätten MKZ，德)外部链接，為孩子準備了33種課程。

原本一間間看似普通的教室，變成音樂實驗室，讓一般家庭有機會近距離接觸樂器，盡情嘗試與發問。即使是沒有音樂背景的父母，也能為孩子開啟音樂之門。

音樂之於生活，是歐洲文化不可缺的一部分。活動主辦單位蘇黎世音樂學院內共有600位音樂教師，工作坊由190位老師參與製作執行，此活動是由公部門主辦，私人企業投入資源協力合作的教育專案。藉著活動孩子有機會從小開始接觸，打開音樂欣賞的視野，培養藝術涵養。

在33項不同的課程中，樂器導覽與體驗是一大重點，有管樂、弦樂、鍵盤樂器、撥弦樂器與打擊樂器等。此外，也有其他與音樂相關的藝術課程，比如：音樂與戲劇、音樂與舞蹈等。內容通貫古今，從鋼琴的前身大鍵琴，到今日流行的嘻哈街舞，沉穩與活潑，都屬於藝術殿堂，公平呈現。

蘇黎世教育局負責媒體公關Rainer Fröhlich，為瑞士資訊Swissinfo.ch的讀者說明，市府教育局如何規劃，期以啟蒙孩子的音樂世界。

第一次與大提琴的近距離接觸

(Info-Werkstätten MKZ)

瑞士資訊Swissinfo.ch蘇黎世教育局舉辦音樂學院工作坊的目標為何依照往年的經驗，這個活動吸引什麼樣的市民來參與

Rainer Fröhlich：在蘇黎世的小學教育大綱中從一年級開始就安排了音樂課，音樂工作坊這個大型的活動正是提供孩子與樂器近距離接觸的機會。讓二年級以上的孩子在音樂課之外，對樂器有統整的認識，進而觸發學習音樂技能的可能。

這個活動雖是為市區內二年級以上的孩子所設計，但我們歡迎父母帶著年幼的弟弟妹妹，或是年紀長一點的哥哥姐姐一同來參加。我們是以家庭活動的方向來規畫，往年也都吸引不少非蘇黎世市民來參加。

瑞士資訊Swissinfo.ch：活動中有多少樂器可以嘗試？這些樂器是由音樂學院提供，或是有其他來源？

Rainer Fröhlich：這次的工作坊裡我們提供了33項課程，有的樂器會一次準備多個，可讓一群孩子同時體驗。有的樂器則只有一項，大家輪流試一試。音樂老師會教基礎的演奏方式，孩子跟著做，親身感受。

我們獨家合作夥伴是瑞士的樂器公司Musik Hug(德)外部链接，絕大多數的樂器都是由這家公司所準備的，少部分來自音樂學院。然而舉辦這樣活動並非要展覽樂器來銷售，活動重點是透過音樂老師們的介紹，現場有實體的樂器，孩子們能親身體驗彈奏樂器，為每一個孩子提供個別且專業的諮詢，尋找到適合的音樂項目。

瑞士資訊Swissinfo.ch蘇黎世音樂學院工作坊有多久的歷史這幾年歷經了什麼樣的調整與變化

Rainer Fröhlich：這個專案自1970年代起開始執行，當時只涵蓋到青少年的音樂教育。專案執行至今，我們推廣音樂教育的精神沒有改變，而年齡層更往下了。此外，早年這個活動裡音樂老師們是主要負責的工作人員，而過去的15年來，我們也讓音樂院的學員參與，也就是新一代的年輕學生一同來執行，呈現整體的活動。

工作坊當日所安排的6場音樂會節目裡，就是由音樂學院的年輕學員來擔綱演出，展現音樂各種合奏的可能組合。從兩人合奏的室內樂，到多人的現代搖滾樂，各種必須通力合作的表演形式，都在兩天的活動中一次完整表現。

手把手教授長笛

(Info-Werkstätten MKZ)

瑞士資訊Swissinfo.ch：錯過了這次的機會，在蘇黎世是否還有其他的活動，可以讓孩子開始接觸音樂？

Rainer Fröhlich：若要更早接觸音樂，蘇黎世音樂院有其他適合更小年齡層孩子的活動，比方：親子歌唱活動(Das Eltern-Kind-Singen，德)外部链接，父母就可帶著一歲半的孩子來參加；幼稚園的孩子也有音樂與律動課程(Musik und Bewegung,德)外部链接

上蘇黎世公立小學的孩子，一年級與二年級的孩子都有基礎音樂課程，這正是孩子接觸音樂世界的良好管道。

此外，蘇黎世音樂學院也與民間的協會合作，如青少年管樂團等，規劃舉辦表演節目。不只是提供更多樂器合奏的音樂會，也提供有興趣的家長不同選擇，可以依需求為孩子規劃私人客製的課程。

瑞士資訊Swissinfo.ch：作為規劃執行者您覺得整體活動最困難的地方是什麼？

Rainer Fröhlich：樂器的運送與人力的規劃需要花上最多的功夫。一場兩天的活動，我們必須在前半年就開始籌畫。也就是說，今年夏天的末了我們已經要開始準備明年春天的音樂工作坊。

瑞士資訊Swissinfo.ch：在辛苦半年之後，最令您感到開心的地方是什麼？

Rainer Fröhlich：最美好的部分當然就是看見孩子的參與，當他們在體驗樂器時所散發的喜悅，不言而喻，還有進入音樂世界的觸發，都是我覺得最美的事。

每一年活動結束後，都有家長給我們出乎意料的正面反饋，這些鼓勵的聲音讓這個活動更充滿了教育意義，就有家長說：「這個活動是一輩子一次的體驗。」這樣的讚美讓我覺得自己的教育工作更提升了一個層次。

瑞士資訊Swissinfo.ch：請您再針對今年的活動進一步補充。

Rainer Fröhlich：為了讓來參與活動的家庭不錯失任何感興趣的課程，我們今年首度設計了音樂學院工作坊APP(德)外部链接，裡面涵蓋了所有活動資訊，交通路線、課程時段、教室地圖、音樂會時段等等，讓大家可以提早規劃。如果家長們心中也有音樂教育的疑問，上我們的網頁也能搜尋到常見問題的解答(德)外部链接，我們一般學期中也提供音樂課程。

結語：音樂世界是一個充滿魔法與創意的神秘國度，孩子無瑕的感知能力與樂音的碰撞，引領出性情薰陶的另一個可能。父母們看到孩子在接觸樂器時，自然流露的驚奇與觸動，都是親子間無價的美麗回憶。

但樂器是有價的，蘇黎世教育局以公部門的資源，將藝術養分灌注在每一個孩童身上。一年一度的大活動，讓孩子從欣賞音樂到進一步學習樂器，更創造了平等的音樂教育機會。一個活動讓音樂更深入每一個家庭，也讓市民的生活涵養更散發藝術氣息。

瑞士資訊swissinfo.ch

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