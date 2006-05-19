瑞士旅游业致力吸引"足球寡妇"

此内容发布于2006年5月19日 上午9:01 最后更新 - 2006年5月19日 -09:01

2006年之夏瑞士专门为“足球寡妇”们设计了阿尔卑斯旅游任选节目。

(myswitzerland.com)

2006年夏天是世界杯的季节。足球似乎一向是男人的世界，因此这一季节的女人们便被冠以一个形象的新名词“足球寡妇”。瑞士旅游界欲抓住这一时机，做好足球寡妇们的生意。

2006年，在酒店过夜客人的数量将再次增长。尤其是外国游客数目将占旅馆客人数量的近半数。瑞士尤其欢迎世界杯期间“足球寡妇”的来访。

2006年5月3日，瑞士旅游局(ST)首席执行官Jürg Schmid在圣加仑媒体大会上说，据旅游局市场管理部推测，2006及2007年在瑞士的旅馆、疗养院中过夜的游客数目将提高1%。



根据Schmid的预测瑞士外国游客的增长率像以往一样将高于本国游客的增长，在刚刚结束的2005/2006冬季旅游也证明了这一点。



目前虽然尚无确切数据，但是Schmid估计这一季节外国游客在瑞士旅馆中留宿的数量至少提高了3%。

2005年旅游业的好年景

对于旅游业来说，2005年是非常不错的一年。根据联邦统计局2006年3月公布的统计数据显示，与2003年相比(2004年未进行统计)，游客在瑞士旅馆中留宿率提高了2.7%，上升到3290万人次。



2005年瑞士旅店的营业额上升了4%。

美国游客增多

2005年登记的在瑞士旅馆中留宿的美国游客数量增加了96000人，Schmid说这一数据已基本接近2001年9月11日纽约发生恐怖事件之前瑞士的美国游客数量。



在瑞士留宿的中国游客数量增长了62%。从数据上看，英国游客的增长率最高。



今年瑞士旅游市场将侧重俄罗斯市场。Schmid希望至2015年俄罗斯游客在瑞士的留宿数量能够达到50万人次。2005年俄罗斯游客的数量为31万人。



Schmid说，俄罗斯人平均每日在瑞士消费350瑞郎，是在所有外国游客中“出手”最大方的。

2006年山中之夏

“瑞士，自然的世界”，这是瑞士旅游局为2006山中之夏旅游计划打出的广告词。与以往不同的是，这次的广告不是普遍宣传整个瑞士，而是在一本画册中推出“52个在瑞士山中最美的经历”。瑞士旅游局与一些合作伙伴共同设计了这一旅游计划。



除此之外，瑞士旅游局还将目光对准那些在世界杯足球比赛期间被球迷丈夫或伴侣冷落的女性游客。



她们被邀请到瑞士的大山之中，那里有足够的纯朴瑞士小伙子陪伴她们度过“百无聊赖”的足球季节。



在瑞士国家经济事务秘书处(SECO)的支持下，瑞士旅游局与各地度假屋介绍单位合作建立了一个“度假屋市场广场”网站。游客们可以非常方便地从15000个度假屋中找到合意的一个。



外国游客一般没有很多时间，但却不愿错过任何值得一看的地方。在网络中游客们可以找到3日、5日或10日游的指导。Schmid强调说，我们特别注意尽量将每个地区都考虑在计划之中。



swissinfo

相关信息 今年瑞士旅游业将瞄准俄罗斯市场。



2005年在瑞士旅馆中过夜的俄罗斯客人为31万人。在过去的5年中来瑞士旅游的俄罗斯人增长了115%。



瑞士旅游局为世界杯足球赛举行过程中被球迷丈夫或伴侣冷落的女性推出了特殊宣传广告：



瑞士的阿尔卑斯山向她们敞开了胸怀。



那里，高山之上，迎接她们的是纯朴的瑞士小伙子。 信息框结尾

数据资料 中国游客的增长率为62%。

瑞士旅游业带来的利润占国民生产总值的5%。

2006年瑞士旅游业的增长率将为1.1%，2005年为2.7%，即近3300万游客曾在瑞士留宿。

在外国游客中占比例最大的是德国人(16.9%)

其后分别是英国(6.1%)

美国(4.5%)

法国(3.7%)

意大利(3.1%) 信息框结尾

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