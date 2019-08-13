海蒂村入口 (作者提供)

因看了阿爾卑斯山少女海蒂(Heidi)的動畫，前來瑞士旅遊的觀光客年年不絕。其实在瑞士真有一個名為麥茵菲爾(Maienfeld)的小鎮被公認是海蒂的故鄉。



當地的瑞士人建起了一座海蒂村(Heididorf)，還原19世紀的山間農村風貌，讓遊人感受一趟充滿感動的時光之旅。在此地也有一條健行步道，稱為海蒂之路(Heidiweg)，走過一回，遊人便知上個世紀的生活是如何辛苦。



海蒂村是90年代建起的觀光園區，以博物館形式向遊人介紹19世紀瑞士山間的生活。不定期也有工作坊，提供遊園旅客親手編織、做木工等活動的機會，一窺古時生活的細節。 信息框结尾

童書與動畫所描述的山間生活

麥茵菲爾之所以成為海蒂的故鄉，是源於女作家喬安娜·史畢利原著童書中的描寫，海蒂的阿姨最早就是在此地扶養她，此處也是鄰近村落裡唯一有對外火車站的小鎮。今日小鎮裡仍保留著火車站的昔日風貌，任遊人拍照留念。



1973年日本動畫導演高畑勳(Isao ­Takahata)帶領著動畫團隊前來瑞士(德)外部链接，為了製作動畫片《阿爾卑斯山少女》，考察、拍攝照片，留下麥茵菲爾的每一個角落的紀錄，從山脈形狀、草地坡度、樹木生長等天然地理景觀，到人文景色的農舍樣貌、孩童嬉戲、井水設施、民俗服飾等等，將瑞士的原始風貌帶回日本的工作室，再畫出寫實如真的瑞士風情，和討人喜愛的海蒂模樣。



直至今日，遊人隨著對動畫的印象來到此地，見到真實的山川風貌，留下訪勝的無限感動。這一部由日本動畫師傾力製作的動畫，其寫真的畫風將瑞士的美麗山水廣傳於世界各國，截至今日的成功是高畑勳團隊在1973年時無法想像的歷史意外。



海蒂之路分為兩段，從山下麥茵菲爾的火車站到海蒂村為2.4公里，可搭乘公車前往。從海蒂村到山頂小屋全長為6.5公里，部分路段可行汽機車，末段高處車輛禁行，沒有纜車或公共交通系統，必須徒步前往，穿著登山鞋為宜。

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重回歷史的返璞歸真

想想百年前孤女幫傭的故事實在不是什麼稀奇事，怎麼會引人探尋呢？因動畫片而帶動的觀光潮，也是瑞士人沒有預期到的效益。



受到觀光鼓舞，以及為了滿足遊客們的期待，當地人在1997年組成海蒂村促進會(Heididorf Fördergesellschaft，德)外部链接，籌劃了還原故事場景的興建計畫。他們在動畫公司的取景地還原了農舍、家具、內部陳設等等，取名為原汁原味海蒂村(Heididorf - The Original)，讓遊人感受19世紀的生活景況。



自此，原本的山間谷地小村每年湧入造訪的人數高達上萬，尤其觀光旺季的夏季時更是一房難求。麥茵菲爾遊客中心表示：「每年都有大量的日本觀光客前來，還有特別前來拍婚紗照的日本新人，我們時常收到他們回國後寄給我們的照片，顯然對許多新人來說，來此地有特別的意義。」在遊客中心的牆上，貼著外國遊客寄給遊客中心的婚紗照與感謝明信片。



從蘇黎世出發前往海蒂村一日遊的觀光巴士，一張車票要價89瑞郎（約90美金），並不便宜，但上山尋訪瑞士少女的遊客仍每日到來不曾間斷。許多參觀民眾就是想親身感受躺在草堆臥鋪中，聞著乾草的清香味；或是和園區中的山羊合影，想像自己是牧童彼得(Geissepeter)；更或是徜徉在青青草地中遠眺山谷，體會海蒂回到故里的心靈自在。



在簡單的山間小村裡，瑞士提供給世界遊人的，正是不加雕琢、原著故事裡所描述的反璞歸真。海蒂村裡的博物館展示著19世紀人們依農牧而生的生活方式，物力維艱、樸實無華。

博物館內展示著19世紀的生活方式 (作者提供)

原著場景再度重現

海蒂村是在山腰的一片腹地上所築起的觀光園區，有幾棟傳統屋舍還原了海蒂與爺爺一同生活的景況，然而原著中海蒂的爺爺是一位離群索居的孤僻老人，實際居住的地點在山頭更高之處，不易抵達。



在海蒂村的上方即有一條步道，有些路段坡度相當陡，無論上山或是下山都需要相當的腳力才能完成全程。這條富有挑戰的健行步道，就名為海蒂之路(Heidiweg,德)外部链接。沿途美不勝收，越往高處越能俯瞰山間美景，森林與原野綠意茵茵，羊鈴和牛鈴的響聲也迴盪在空中，恰恰是一片童話景觀。步道盡頭的小屋，是故事中爺爺獨居之處，現在則是一座山間小食堂。

傳說中爺爺的老屋，現在是提供遊人飲食的小食堂。 (作者提供)

在食堂裡工作的服務生說：「每天都有人上山，天候不佳時也能有100人之譜。夏季天氣好時，沒有一刻能休息。」

山上的小屋雖已改為食堂，但仍保有原始風格，擺設極為簡單。服務生說：「我們只有極少的電力，天冷時還得燒木頭取暖。」小食堂只供應戶外座位，即便是雨天也僅有簡單的傘遮蔽，這樣的簡約不鋪張就是瑞士的傳統風格。



古時爺爺的小屋成為今日的小食堂，提供的餐點也是原汁原味的道地瑞士食品，風乾肉品、燕麥湯、乳酪、香腸與酒品等，都是當地的土產。攻上山頭的遊客享受片刻寧靜，也品嘗簡易的在地料理後，繼續往回程走。行腳之間，簡單的飲食，就是這本童書所傳承的真實歷史紀錄。

健行路上的生態教育

步道設計上，除了讓遊人攬勝之外，也設置了許多歷史教育和生態教育的場景和教材，每一處都與故事橋段相關，設有德語和英語告示牌，提點故事，再次重溫情節。

在小溪逕流處，有簡易的石砌與木造的水源過濾系統，森林裡泉水清流，特別引人思考古人如何凝聚智慧發明工法，取於自然，與天地共存。



路途中經過的草原，仍是今日牧民放牧牛羊之處，多處也豎起簡易圍欄和告示說明：牛群是瑞士景觀的一部份，自由放牧的牛群中有小牛，切勿因為小牛可愛而過度親近，可能造成母牛的攻擊行為。



現代人的生活與動物過於疏遠，缺乏理解動物的知識，想親近但卻危險。在健行步道中學習：想要享受自然，認識自然是必要的第一步。

山羊是阿爾卑斯山上的原生動物，也是原著裡不可少的角色。 (作者提供)

瑞士人設計的觀光行程，是走天然風格與還原真相的路線。在路途中，感受原始，人們才不會遺忘自然。走一趟不只感受大自然對性情的陶冶，也能感受一百年前的歷史就在眼前。

無限發酵的閱聽感受

每天上山的觀光巴士載送世界各地的遊客來到海蒂村。有人說，海蒂把全世界帶到了瑞士，或說全世界在此地相遇。阿爾卑斯山少女成了瑞士對外的符號之一，紀念品也都印著她的圖像。



動畫首度播出的70年代，當時日本面臨幾次嚴重的自然災害，人們開始反省人類文明與大自然共生的關係。阿爾卑斯山少女全劇共52集，播畢後，許多日本人便訂購了昂貴的機票與旅程，拎著皮箱前往瑞士，感受阿爾卑斯山寧靜的自然力量。至今此地有60%的觀光客來自日本，海蒂浪潮未曾停歇。



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