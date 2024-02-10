瑞士身障人士：用耳朵“看”话剧，用马甲“听”音乐

“听”一场话剧，就像听有声书一样。不一样的是，剧场里还有现场观众营造出的特别氛围。 Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch

尽管瑞士10年前就签署了《残疾人权利公约》(CDPH），但身心障碍人士参加文化活动的可能却并没有得到保障。一些协会正在努力弥补这一系统漏洞。

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纳沙泰尔Passage剧院的大礼堂里热闹非凡。从左到右穿过观众席的脚步声越来越密集。在第一排，十几个人已经戴着耳机稳稳坐定。他们没人扭头观察那些手握门票，环视全场，忙着找座位的其他进场观众。

第一排这些戴着耳机的人大多也不会望向舞台，尽管舞台就在只有一米远的地方。他们是失明或严重弱视者。他们能来观摩这场戏剧表演，还要归功于“耳听眼见”协会(Association Ecoute Voir)安排的现场语音场景描述。

观看话剧、电影和歌剧以及听音乐会都是基本人权。对大多数瑞士人来说，这些是理所当然的事情。但对某些群体来说，这些则仍然是乌托邦式的梦想。基建障碍和参与成本是阻碍他们参与文化生活的一方面原因。另一方面，确保视障及听障人士能够享受文化活动的特别措施也一直没有得到足够推广。

没有国家战略

法国自2005年起就颁布了一项法律，要求文化机构考虑“所有观众的无障碍参与”的问题。但瑞士至今尚未就这一问题制定国家战略。《2025-2028年文化信息》定义了联邦政府未来四年的文化政策导向。但残障人士组织Pro Infirmis在2023年6月发布的一份相关立场文件中指出，该《文化信息》并未充分重视残障观众的融入问题。

当被问及此事时，联邦文化局强调：”《文化信息》是一个宏观的政治指导方针。该方针必须得到议会-即所有政党-的批准，是文化政策的财政框架。联邦文化局文化参与办公室的负责人Myriam Schleiss解释说：”只有在这一《信息》经议会审议通过后之后，才能采取具体措施。”

瑞士资讯swissinfo.ch在对相关领域人士进行采访后发现，和妇女平等配额问题一样，对将残疾人文化参与事项引入法律义务的想法并没有获得人们的一致赞成。法国的情况也大抵相似：将残疾人无障碍参与文化问题纳入法律框架，这样的办法虽不完美，但对瑞士来说也不失为借鉴。法国全国重听者和聋哑人联合会(SurdiFrance)主席Yann Griset认为，还有很多工作要做。”如果工作成果的满分是十分，我会(给法国的现状)打五分。这个成绩虽然不优秀，但意味着，我们正在进步，我们可以做得更好。”

以前 下一个 工作坊学员正在模仿之后将观摩的舞蹈表演的演员动作。 Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch 女演员Samantha van Wissen独自一人在舞台上扮演剧中的所有角色。为了区分这些角色，她为每个角色指定了一个手势：双手环绕脸部时扮演佩戴着大项链的Bathilde一角。 Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch 当视障者按照指令做出的姿势与教练的姿势不一致时，视力正常者会帮助他们调整姿势。 Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch 部分视障或视重的观众在亲属或“耳听眼见”协会志愿者的陪同下前来参加工作坊。 Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch 在 《吉赛尔……》中，演员使用了哑剧形式。为了帮助失明和视障观众理解相关场景的描述，工作坊安排参加者尝试模仿双手前有一堵墙的动作。 Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch 通过模拟女演员稍后在舞台上使用的姿势，视障参与者可以更好地理解耳机中对动作的描述。 Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch “我们来想象，自己一只脚的脚跟触碰到另一只脚的脚尖，不是脚趾尖，就在放在前面，另一只脚大脚趾根的部位。这就是经典芭蕾舞中的第三种姿势。” Céline Stegmüller / SWI swissinfo.ch 图片1

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用耳朵“看”话剧

在纳沙泰尔的Passage剧院，坐在前排戴着耳机的人虽然看不见舞台，但他们对舞台的样子已经心中有数。原来，在其他观众获准进入礼堂之前，他们可以在语音讲解员的陪同下绕着舞台走一圈，“亲耳”了解舞台布景。这些重要信息将帮助他们在开演后直观地感受耳机中描述的场景。

参观舞台是“耳听眼见”协会组织的这次工作坊的最后一个环节。该工作坊的目的便是帮助参与者熟悉了解说器的术语和演员的舞台动作。在过去10年中，“耳听眼见”协会每年都会为视障及听障人士提供约50次和演出配套的工作坊活动。

“我们希望在各种文化机构中开展这项活动，无论其规模大小。还有就是把活动推广到瑞士法语区的所有州。我们的目标是提高人们对‘残障人士无障碍接触文化活动之需求’的认识。是的，有些事情是可以做到的；不，这并没有那么复杂。只是你需要投入一些精力和资源。”“耳听眼见”协会创建人兼联合负责人Corinne Doret Bärtschi讲到。她补充说，在瑞士德语区没有这样的协会，有此需求的机构只能求助于代理业务。

滞后的文化包容

维护身心障碍者利益的伞式组织Pro Infirmis代表了22%的瑞士人口。2023年9月，在该组织对所代表人群进行的首次调查中，五分之二的受调者表示，在参加文化活动时感到受限。

文化参与也是瑞士2014年签署的《残疾人权利公约》的覆盖内容。据瑞士法语区Pro Infirmis组织文化包容办公室负责人Nicole Grieve介绍，联合国残疾人权利委员会于2022年发布一份报告对《公约》的执行情况进行了评估。”在为文化领域的多样性和包容性提供公共资金方面，我们仍处于空白状态。各州把责任推给城市，城市推给联邦，然后一切又都推给各基金会。”她遗憾道。

Pro Infirmis组织于2016年在全国范围内推出促进包容性文化的服务，旨在帮助各文化机构在演出计划及基础设施层面向无障碍性和包容性过渡。如今，已有80多家机构和文化活动获得了“无障碍包容”标签，证明其在这方面所做的努力。尽管该项目的受资助期限即将结束，但Pro Infirmis决定延续服务，只是团队将缩减，服务也将重新定向。

瑞士资讯swissinfo.ch发现，在从身障人士文化融入促进组织和协会收集到的各种信息中，资金问题是贯穿始终的红线。”8年来，Pro Infirmis组织一直在为其合作伙伴提供免费的专家咨询。但事实上，所有专业咨询都应该收费，”Pro Infirmis领导层成员Stéphanie Zufferey说，”其次，让社会更具包容性，这首先是联邦和地方政府的职责，然而，我们协会却成了这项事业的推动力量。因此，公共机构以及联邦应在财政上更多地参与进来。”

服务的发展

在等待其权利得到保障的同时，身障人士仍然可以获得地方、区域和跨区域协会的帮助。这些协会致力于在文化活动期间协助他们融入公众。瑞士全国各地的文化活动都会安排相关服务：电影放映时的音频描述、通过触觉和文字描述而实现的博物馆游览或话剧字幕。

在洛桑，交响乐团为失聪和听力障碍的观众提供振动背心，让他们有机会观摩并感受音乐会表演。

除了包容性方面需做的努力之外，Stéphanie Zufferey还强调了在更广泛的社会背景下改变人们看待身心障碍人群方式的重要性。她指责道，社会对残疾人参与文化活动的权利还存有质疑。“就算我们落实了所有想要的文化调解工作，假使身心障碍人士自己觉得不应该参与进来，那他们依然不会来。”

(编辑：Mark Livingston，编译自法语：郭倢/dh)