首次亮相公众舞台：安妮塔·胡吉向媒体介绍电影节剧目安排。 (Module+)

第55届索洛图恩电影节(55th Solothurn Film Festival，德、法)外部链接今天正式揭开帷幕，这个专门展示最新瑞士电影的盛会也标志着安妮塔·胡吉(Anita Hugi)- 电影节新艺术总监-的首次亮相。就在电影节开幕前几天，她接受了瑞士资讯swissinfo.ch的采访，意欲打破对瑞士电影与瑞士身份的僵化认识。

电影节的总部坐落在索洛图恩老城外一条毫无特征的街道上，这里以前是座加油站，屋顶上一面欧盟旗帜正在迎风招展。这座“文化车库”(Kulturgarage)像是该市文化生活的核反应堆，电影节办公室的气氛也是非常轻松。我们在开幕的十天前见到了胡吉。一位工作人员解释说：“趁着全国上下放假休息，我们正好利用节假日来推进工作。”

会见我们之前安妮塔·胡吉才接受过其他媒体的不少采访-作为电影节新上任的艺术总监，胡吉和电影节的影片放映目录都是热门话题。听起来，胡吉确是这个职位的完美人选：她在电影(和独立舞台)电视行业拥有扎实的职业经历，最近还担任过蒙特利尔国际艺术电影节(le FIFA，英、法)外部链接的总监，她凭借自己的实力得到过很高的评价。而她也正是瑞士制片界现状的完美代言人。

索洛图恩电影节 1966年创办的索洛图恩电影节是瑞士历史最悠久的电影节之一，也是瑞士电影圈最重要的电影节。安妮塔·胡吉是该电影节55年来的第四位总监。她的前任为塞莱娜·罗雷尔(Seraina Rohrer)，2011年上任，不久前才调任瑞士文化基金会Pro Helvetia工作。索洛图恩电影节今年的评委会由电影制作人乌尔苏拉·梅耶(Ursula Meier，法/瑞)、德国-库尔德艺术家塞米尔·沙欣(Cemile Sahin)，和最近刚在莫桑比克促成和平协议的瑞士外交官米尔科·曼佐尼(Mirko Manzoni)组成。 信息框结尾

瑞士电影，全球视角

只要对电影节放映日程稍作浏览，就会注意到尤为突出的几个特色：首先，去年瑞士制作或合作的影片质量上乘，这一点对于这个不过有800多万人口的小国来说，尤为难得。其次，瑞士广播电视集团SRG/SSR(瑞士资讯swissinfo.ch的母公司)在几乎每一部合作影片中都起到了根本性作用。第三则是瑞士电影的全球化特性-就制作而言，不少影片是国际合作结晶；就制片人而言，许多影片制作人-尤其是年轻一代-多出身海外；就主题而言，这些影片的故事往往发生在海外、在世界的各个角落。

不过，安妮塔·胡吉认为瑞士电影的国际性不应令人感到惊讶。“我们瑞士人不都是外国人吗？”她带着迷人的语气说道。让她印象更为深刻的，是有那么多影片在讨论气候危机、环境，以及家庭生活、成年、生存问题等普世主题。

而且她不向僵化认识妥协，并积极与之斗争。她对瑞士人没有幽默感(或曰不苟言笑)的总体看法嗤之以鼻，而她选择的开幕影片就很能说明问题。这部米沙·莱温斯基(Micha Lewinsky)的《只是莫斯科！外部链接》(Moskau Einfach!)是部虚构喜剧片，探究了瑞士近年历史上最为荒诞的时刻之一-冷战结束后浮出水面、臭名昭著的“秘密文件丑闻”(多语)外部链接。

用幽默来处理此类微妙主题绝非易事，一旦成功，这样的电影就能打动更多观众，取得超出自身电影特质的重要性。《只是莫斯科！》让人想起罗夫·利西(Rolf Lyssy)的《瑞士人制造师》(Die Schweizermacher，多语)外部链接，这部1978年发行的喜剧讲述了移民官打探意大利与东欧移民的故事，当时针对这一主题的官方论调充斥着种族主义与不宽容，背后的部分原因是倍受争议的右翼政治家詹姆斯·施瓦岑巴赫(James Schwarzenbach，英)外部链接。《瑞士人制造师》受到好几代人的喜爱，直到今日仍被视作参考剧目。

《只是莫斯科！》剧照

(Philippe Graber ©Vinca Film)

瑞士人既可以很风趣，也可以把一本正经玩儿到底。如安妮塔·胡吉喜欢强调的那样，瑞士电影的一个特殊品质在于制片人处理主题的方式，一种特定的关注，不怕触碰敏感轻率或让人不适的话题，与瑞士人日常生活中的循规蹈矩截然相反。

自由、博爱、平等

胡吉观看了申请入围电影节的600多部作品，最终选定了168部电影，包括对导演海蒂·施佩科格纳Heidi Specogna外部链接的回顾和对瑞士电影界几位女性先驱- 派翠西亚· 莫拉(Patricia Moraz)、克莉斯汀·帕斯卡尔(Christine Pascal)和葆拉·米雷(Paule Muret)-的特别献礼。通过这种方式，索洛图恩电影节骄傲地奉上一份性别平等的节目单，男、女制片人几乎平分秋色。

大师与先驱：海蒂·施佩科格纳 (Solothurner Filmtage, Anne Morgenstern)

走马上任的安妮塔·胡吉将自己的个人风格带进电影节，这可能只是其中的一个细节。但在被问及准备如何使自己的执掌有别于前任时，她却非常谦逊：“首先，我必须极其深入地了解这个电影节的历史。这叫‘尊重传统’，不过，像索洛图恩这类电影节最重要的功能依然是各种邂逅，搭建桥梁，以及使人彼此相识。”

通过一次汇集瑞士法语、德语和意大利语三个语言区电影专业学生的活动，以及围绕电影导演薪酬和电影业工作条件的辩论，她将填平“土豆饼鸿沟”(Röstigraben)-一个有如柏林墙般纵深而难以逾越、隔开法语区和德语区的无形边界。“就是这样，这便是索洛图恩的精神，”她说。



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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