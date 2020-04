View this post on Instagram

نضيء #برج_خليفة بألوان العلم السويسري كشكرٍ وتقدير لإضاءة سويسرا لجبل ماترهورن بالعلم الإماراتي #BurjKhalifa lights up in colours of the Swiss flag as a thank you to #Switzerland for projecting the UAE flag on the Swiss Matterhorn.