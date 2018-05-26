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此内容发布于2018年5月26日 上午9:00 最后更新 - 2018年5月26日 -09:00

罗杰·韦伯(Roger Weber)虽为匠人，想象力却并不贫乏，简直堪称天马行空、不拘一格的艺术家。这位训练有素、技艺精湛的金匠，已然将自己原汁原味的正品设计提升成为一门艺术。从动物形态的珠宝首饰到诸如名为“Klara the Crab”的动力机械，我们将带着您涉足他的工作室，他普通的一天就从这里开始。



韦伯对自然界以及所有与机械相关的事物的痴迷始于童年，彼时，年幼的他已着手尝试图形设计和漫画绘制。现如今，他依然能够从个人早期对地球上存在的一切爬行动物的浓厚兴趣中获得灵感。多年来，这位瑞士名匠不断在实践中日益精进技艺，源源不断地创作出呈现动态之美的作品。



在坐落于瑞士北部下伦茨(Niederlenz)的个人工作室里，韦伯动在操作手动曲柄或者齿轮传动电机过程中萌生的动态人偶的创作构想，逐渐脱胎成型，最终成为实体作品。这个看似紧凑的空间，却囊括了工匠为实现设想必需的所有工具。韦伯自成一格、独具匠心的作品和一部分系列工艺品，已在多家博物馆、展览、商店橱窗以及剧院的委托下小批量投产。

今年，罗杰·韦伯被命名为“Rotsch-o-mat”的作品获2018年度Jumelles奖提名，这也为其他致力于采用原始手工生产技术和传统材料制作当代工艺品的瑞士工匠们打了一针强心剂。

Klara the Crab A dancing mechanical crab 'Krabbe Klara', video by Roger Weber

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