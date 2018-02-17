一位粉丝在中场休息的时候，为自己添加了更多啤酒。

比赛之后，他还会再看这张图片吗？

就算是处于不利境地，粉丝们也不忘了为球队加油！

HCAP冰球队的粉丝包括提契诺人、瑞士法语区和德语区人。

2017年秋天，提起诺人伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)被选入联邦委员会之后，提契诺人被“忽视”的感觉，似乎有些淡化了。

如果是HCAP的主场比赛，小村饭店会被来自瑞士全国各地的粉丝占满。

Ambri-Piotta

此内容发布于2018年2月17日 上午9:00 最后更新 - 2018年2月17日 -09:00

Ambri和Piotta是瑞士南部提契诺州高山地区最边缘的两个小山村，位于海拔1000米处的Leventina山谷中。这里有一支名不见经传的冰球队，他们虽然屡战屡败，却深受全瑞士居民追捧，因为他们打的不是冰球，而是体育文化。



如果有人穿越圣哥达隧道从瑞士北部来到提契诺州，会看到山谷右上角方向坐落着两个小山村，一座非常显眼的建筑在普通的提契诺风格的房舍中脱颖而出。它就是一座冰球场，也是Ambrì-Piotta冰球队HCAP的主场。这里可以容纳7000名观众，比这两个村子的居民还多。

在如此偏远的地区修建如此”宏伟“的体育场，当然有它的理由：HCAP在瑞士各地甚至国外拥有无数粉丝，仅瑞士就有17个粉丝俱乐部，外加两个在意大利。比赛的时候，在体育场内可以听到法语、意大利语和各种瑞士德语的喝彩声。



如果在体育馆中遇到一支德语区球队与HCAP的劲敌卢加诺队交战，就连瑞士东部沙夫豪森的球迷也会不远”万里“前来助阵。而体育馆不远处的一家饭店里更是早已准备好了披萨饼、啤酒和葡萄酒，等待比赛结束后粉丝大军的到来。

一位名叫布鲁诺的HCAP的忠实粉丝，据说他1982年是一个粉丝俱乐部的组建人之一，至于为什么拥护HCAP，他没有标准答案，就像喜好一个人并不需要理由，他说一位真正的粉丝首先要忠心，要与球队共荣辱。

失败者

虽然HCAP战绩不佳，却在全瑞士受到格外的推崇。这支球队成立于1937年。除了在60年代初期，获得过一次冠军杯之外，别无战绩，但自1985年重新”醒“来以后，又进入了瑞士冰球界最高级别，虽然有时候这支球队的财政状况糟糕到只能靠捐赠维生。



对于Leventina山谷的居民来说，这支冰球队是一个经济促发剂，村子里仅有的几家饭店和酒店，非常依赖于每周一次光顾的粉丝们。自新隧道Neat隧道开通之后，如果没有HCAP冰球队，Leventina山谷几乎被人们遗忘，这一点投资商Samih Sawiris最清楚，他刚刚为球队投资了100万瑞郎。

天敌卢加诺



赶上HCAP与同语区的卢加诺队对阵，体育馆内一定座无虚席，HCAP与卢加诺之间的争斗一直在有滋有味地进行。卢加诺队是名队，队员富得可以开玛莎拉蒂，而HCAP赢得的却是爱心。与卢加诺对阵，HCAP队每多进一个球，场下的欢呼之声都会愈发高涨。

这次也一样，HCAP队艰苦奋战，最后还是以1:4输给了劲敌卢加诺。



这里不仅是一个体育馆，更是一个真正的家乡。

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