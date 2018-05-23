peintures de Ferdinand Hodler

此内容发布于2018年5月23日 下午1:49 最后更新 - 2018年5月23日 -13:49

1918年5月19日，瑞士画家费迪南德·霍德勒(Ferdinand Hodler)在自己日内瓦的寓所离世。100年后的5月，全国多个展览不约而同地纪念这位风格独到的、瑞士艺术家中的大家。

为了纪念霍德勒逝世100周年，日内瓦艺术和历史博物馆同伯尔尼美术馆联合展出了画家1890年后创作的100幅油画作品。纪念展名为《霍德勒/平行之美》(Hodler/Parallélisme)- 于4月20日至8月19日期间在日内瓦展出，随后将转址伯尔尼，展出时间为今年9月14日至明年1月13日。

“有的日内瓦人认为霍德勒是风景画家，有的说他是肖像画画家，还有的人则觉得他是历史题材画家。其实这些他都是，且还不止如此。”日内瓦艺术和历史博物馆馆长Jean-Yves Marin说。

从现实主义到象征主义

霍德勒1853年出生在瑞士伯尔尼市的贫民区，14岁时就失去双亲，很早便开始在阿尔卑斯山山脚下小城图恩的一家艺术作坊里做工，那里出产专门出售给游客的油画。18岁时，霍德勒移居日内瓦，在日内瓦艺术学院学习，从师Barthélemy Menn。日内瓦也成为其人生的轴心城市。

2200多幅油画，几千幅素描，费迪南德·霍德勒在晚年被公认为瑞士最重要的艺术家之一。虽然在新人辈出的20世纪初，他的锋芒被诸多前卫艺术家所遮掩，但进入21世纪后，其画作历久弥新地重现光芒。

霍德勒早期作品大多为现实主义的风景画，题材多为伯尔尼高原图恩湖或日内瓦湖畔的风景。在日内瓦大学求学期间获得的自然、矿物学和地质学的知识促成了霍德勒风景作品中辨识度很高的独特风格。

对称、秩序和协调

霍德勒曾形容自己的构图风格为“平行主义”，画面的构成元素有着大自然中对称、有序和协调的关系。1900年开始，他的作品转向印象派，更加富于色彩和几何图形。

很长一段时间里，霍德勒历史题材的作品和其爱国画家的名誉让人淡忘了，其实他在19世纪欧洲艺术向现代主义的进程中所起的重要推动作用。

“本次展览策划的难点在于，人人心里都有他心中的霍德勒，而我们必须找到认识这位艺术家的新视角。这是第一次我不用介绍艺术家生平或者介绍其一生成就的策展。这次展览关注的是霍德勒的画、画的精神以及画家的终极意愿-直抵核心，让观者窥到画家眼中之所见。”

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