在温特图尔(Winterthur)举办的1936年瑞士联邦体操运动会上,体操选手们正畅饮瑞士知名的巧克力味可可粉饮品阿华田(Ovomaltine),以增强体力。 (Keystone)

”特别声明:由于强降雨,原定于今日下午在卢塞恩举行的瑞士女子体操日综合训练,将无法进行,被迫取消“,摄于1963年卢塞恩赛事期间。 (Keystone)

1972年6月25日在阿劳举办的联邦体操运动会落幕时,1.2万名获胜者列队出席颁奖典礼。 (Keystone)

1984年第8届瑞士女子体操日当天,在温特图尔举办的联邦体操运动会获胜者Romi Kessler从高处俯瞰全场。 (Keystone)

来自Sprengelbach AG的体操选手们在1991年卢塞恩举办的军事体操表演中一展身手。 (Keystone/Christoph Ruckstuhl)

1991年6月23日于卢塞恩举办的联邦体操运动会晚会上,选手们向观众呈现了一场极具瑞士特色的”奶酪体操盛会“。 (Keystone)

2002年6月13日星期五在Bad Bubendorf举办的联邦体操运动会开幕式全景。 (Keystone/Erwin Zbinden)

2007年的联邦体操运动会共有来自1848个俱乐部和逾千个团队约5.6万名体操运动爱好者参赛,观众多达10万名之众。瑞士田径冠军Sylvie Dufour在跳远项目中表现不俗。 (Keystone)

平衡木上的女孩,摄于2013年。 (Keystone)



