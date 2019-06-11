第76届瑞士联邦体操运动会(Federal Gymnastics Festival)将于6月13日在阿劳(Aarau)拉开帷幕，预计届时将迎来共计7万名来自瑞士各地的体操运动爱好者。



本届联邦体操运动会历时10天，由瑞士体操联盟(Swiss Gymnastics Federation)组织筹备的这一全国体操界盛事，堪称瑞士规模最大的联邦庆典之一。



首届联邦体操运动会可追溯至1832年4月24日，举办地同样位于瑞士北部城市阿劳。彼时参与者甚寡，仅有区区数十名选手下场角逐，但很快这一活动就吸引了数万名体操爱好者到场激战。起初，该运动会每年会举办一次，仅1912年-1922年以及1936年-1947年间出现空歇期被暂时搁置；但自从1972年以来，它以每六年一次的频率在全国各地巡回举办。



今年，这一体操盛典将重返起点阿劳。

女性角色



回溯19世纪，女性体操爱好者曾一度作为“边缘人物”被禁止入场；瑞士联邦体操运动会仅限于来自上流社会和中产阶级的男性参赛。



首次向女性选手开放，正值1932年体操运动会纪念其百年诞辰之际。然而，女子选手的训练必须严格与男性选手“隔离开”，且需在赛前提前一周进行。直至1971年瑞士女性终获国家层面的投票权和选举权之后年，女性参赛者才在1972年的赛场上拥有了官方排名以及获奖者资格。而自1991年迄今，女性始终得以和男性选手同等参赛。



2013年，大约有6万名体操运动爱好者现身联邦体操运动会，其中包括1.7万名儿童以及青少年。粗略估算，约有10万名观众现场欣赏到了瑞士体操界的饕餮盛宴。

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