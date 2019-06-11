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盛行的运动项目 瑞士人也迷体操

Gymnasts at the Eidgenoessischer Turnfest 1936 in Winterthur strengthened at the Ovomaltine stand.

在温特图尔(Winterthur)举办的1936年瑞士联邦体操运动会上，体操选手们正畅饮瑞士知名的巧克力味可可粉饮品阿华田(Ovomaltine)，以增强体力。 (Keystone)

Woman stand in font of a blackboard, writzing a message.

”特别声明：由于强降雨，原定于今日下午在卢塞恩举行的瑞士女子体操日综合训练，将无法进行，被迫取消“，摄于1963年卢塞恩赛事期间。 (Keystone)


12000 gymnasts at the end of the Federal Gymnastics Festival in Aarau.

1972年6月25日在阿劳举办的联邦体操运动会落幕时，1.2万名获胜者列队出席颁奖典礼。 (Keystone)

The gymnast Romi Kessler, 17 June 1984.

1984年第8届瑞士女子体操日当天，在温特图尔举办的联邦体操运动会获胜者Romi Kessler从高处俯瞰全场。 (Keystone)

Sprengelbach AG with a martial gymnastics in a matching look, recorded on 20 June 1991 in Lucerne.

来自Sprengelbach AG的体操选手们在1991年卢塞恩举办的军事体操表演中一展身手。 (Keystone/Christoph Ruckstuhl)

The cheese spectacle took place during the Gymnastics Festival in Lucerne, recorded on 23 June 1991 in Lucerne.

1991年6月23日于卢塞恩举办的联邦体操运动会晚会上，选手们向观众呈现了一场极具瑞士特色的”奶酪体操盛会“。 (Keystone)

Overview of the opening ceremony of the Eidgenoessisches Turnfest in Bad Bubendorf

2002年6月13日星期五在Bad Bubendorf举办的联邦体操运动会开幕式全景。 (Keystone/Erwin Zbinden)

Sylvie Dufour from ST Berne in action at the long jump

2007年的联邦体操运动会共有来自1848个俱乐部和逾千个团队约5.6万名体操运动爱好者参赛，观众多达10万名之众。瑞士田径冠军Sylvie Dufour在跳远项目中表现不俗。 (Keystone)

A girl performs on the bar in 2013. 

平衡木上的女孩，摄于2013年。 (Keystone)

Image gallery about the Swiss Gymnastic association's six yearly Festival

第76届瑞士联邦体操运动会(Federal Gymnastics Festival)将于6月13日在阿劳(Aarau)拉开帷幕，预计届时将迎来共计7万名来自瑞士各地的体操运动爱好者。

本届联邦体操运动会历时10天，由瑞士体操联盟(Swiss Gymnastics Federation)组织筹备的这一全国体操界盛事，堪称瑞士规模最大的联邦庆典之一。

首届联邦体操运动会可追溯至1832年4月24日，举办地同样位于瑞士北部城市阿劳。彼时参与者甚寡，仅有区区数十名选手下场角逐，但很快这一活动就吸引了数万名体操爱好者到场激战。起初，该运动会每年会举办一次，仅1912年-1922年以及1936年-1947年间出现空歇期被暂时搁置；但自从1972年以来，它以每六年一次的频率在全国各地巡回举办。

今年，这一体操盛典将重返起点阿劳。

女性角色

回溯19世纪，女性体操爱好者曾一度作为“边缘人物”被禁止入场；瑞士联邦体操运动会仅限于来自上流社会和中产阶级的男性参赛。

首次向女性选手开放，正值1932年体操运动会纪念其百年诞辰之际。然而，女子选手的训练必须严格与男性选手“隔离开”，且需在赛前提前一周进行。直至1971年瑞士女性终获国家层面的投票权和选举权之后年，女性参赛者才在1972年的赛场上拥有了官方排名以及获奖者资格。而自1991年迄今，女性始终得以和男性选手同等参赛。

2013年，大约有6万名体操运动爱好者现身联邦体操运动会，其中包括1.7万名儿童以及青少年。粗略估算，约有10万名观众现场欣赏到了瑞士体操界的饕餮盛宴。

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