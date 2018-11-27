导航栏目

跳过导航链接

主要功能

科尔黑兹·韦恩伯格(Karlheinz Weinberger) 反叛时尚：瑞士摄影师眼中的战后一代

...
A man sits leaning, with an image of Elvis on a chain around his neck.

Zurich, 1961. 

Woman and man stand on pebbled ground wearing swimsuits

St. Petersinsel, 1963. 

Two men wearing 'leathers'

Sachsenring, 1962.

A man wearing an Esso uniform, stands with the length of his arm resting on a post.

Sicily,1958.

Man with motorbike

Location and date unknown.

Full length portrait of a man

Zurich, circa 1962. 

Sewn on patches on the back of a denim jacket which reads 'Born Loser Mc Switzerland'.

Zurich, circa 1975.

Portrait of a woman

Location and date unknown. 

Man wearing a helmet with skull and crossbones

Location and date unknown.

Two men with a man dressed in womesn's clothes

Location and date unknown.

Portrait of two men

Location and date unknown. 

man training.

Location and date unknown.

The lower half of a persons body, dressed in jeans

Location and date unknown. 

Image gallery about the work of Swiss photographer; Karlheinz Weinberger

上世纪50年代末期，瑞士摄影师科尔黑兹·韦恩伯格(Karlheinz Weinberger)将镜头集中关注在瑞士反主流的战后一代和叛逆青年的身上，这些人视猫王和詹姆斯·迪恩为偶像。

那时距离第二次世界大战结束还不到十年，瑞士的年轻人不满足于当时保守的价值观，他们受到了来自美国的影响。彼时，美国文化以摇滚、蓝色牛仔裤、詹姆斯·迪恩和猫王的形式出口到瑞士，造就了瑞士“迷惘的一代”。他们自创了一种亚文化和帮派身份，模仿他们心目中美国英雄的风格来走路和说话。

科尔黑兹·韦恩伯格(1921-2006)出生于苏黎世，少年时期开始摄影，并加入了“自然爱好者协会(Bund der Naturfreunde)摄影俱乐部”以提高自己的技术。在20世纪40年代，他加入了现已知名的苏黎世地下同志俱乐部“Der Kreise”(“圈子”，德)外部链接，并开始在其杂志上以笔名吉姆(Jim)发表照片。

韦恩伯格对这一代人的反抗方式感到着迷。他喜欢边缘人群，并想记录他们的穿着和行为方式。

题为“Karlheinz Weinberger oder die Ballade von Jim”(科尔黑兹·韦恩伯格或吉姆的民谣)的摄影展收集了他所有作品，目前已在苏黎世Photobastei(英德)外部链接展出，展览将持续至12月23日。

所有照片均由科尔黑兹·韦恩伯格拍摄、巴黎Esther Woerdehoff画廊(法英)外部链接提供。

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

subscription form

如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址










× 关闭

分享到微信朋友圈

打开微信，点击底部的“发现”，使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。 如何使用？