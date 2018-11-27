Image gallery about the work of Swiss photographer; Karlheinz Weinberger

此内容发布于2018年11月27日 上午11:45 最后更新 - 2018年11月27日 -11:45

上世纪50年代末期，瑞士摄影师科尔黑兹·韦恩伯格(Karlheinz Weinberger)将镜头集中关注在瑞士反主流的战后一代和叛逆青年的身上，这些人视猫王和詹姆斯·迪恩为偶像。

那时距离第二次世界大战结束还不到十年，瑞士的年轻人不满足于当时保守的价值观，他们受到了来自美国的影响。彼时，美国文化以摇滚、蓝色牛仔裤、詹姆斯·迪恩和猫王的形式出口到瑞士，造就了瑞士“迷惘的一代”。他们自创了一种亚文化和帮派身份，模仿他们心目中美国英雄的风格来走路和说话。

科尔黑兹·韦恩伯格(1921-2006)出生于苏黎世，少年时期开始摄影，并加入了“自然爱好者协会(Bund der Naturfreunde)摄影俱乐部”以提高自己的技术。在20世纪40年代，他加入了现已知名的苏黎世地下同志俱乐部“Der Kreise”(“圈子”，德)外部链接，并开始在其杂志上以笔名吉姆(Jim)发表照片。

韦恩伯格对这一代人的反抗方式感到着迷。他喜欢边缘人群，并想记录他们的穿着和行为方式。



题为“Karlheinz Weinberger oder die Ballade von Jim”(科尔黑兹·韦恩伯格或吉姆的民谣)的摄影展收集了他所有作品，目前已在苏黎世Photobastei(英德)外部链接展出，展览将持续至12月23日。

所有照片均由科尔黑兹·韦恩伯格拍摄、巴黎Esther Woerdehoff画廊(法英)外部链接提供。



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