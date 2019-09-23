打印 其他4种语言 其他4种语言 其他4种语言 法语 (fr)«Les terrains sont souvent tous pleins» 日语 (ja)「場所が足りない」 アルベール・バラさん 葡萄牙语 (pt)"Os terrenos quase sempre estão ocupados" 俄语 (ru)Альберт Барра о трудной жизни швейцарских цыган 见证 “场地总是到处满员” 作者： Marie Vuilleumier 此内容发布于2019年9月23日 上午9:00 最后更新 - 2019年9月23日 -09:00 流浪耶尼施人和辛提人的法语发言人阿尔伯特·巴拉斯讲述，充分沿袭迁徙的传统生活方式要面对的困难。 标签 社会 政治 Neuer Inhalt Horizontal Line Instagram 关注我们 Instagram subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体