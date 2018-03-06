《房间》(Das Zimmer)，1994年/2017年，装置照片，《皮皮洛蒂·里斯特：吸吮我的海洋》，澳大利亚当代艺术博物馆，悉尼，2017年，艺术家本人与Hauser & Wirth and Luhring Augustine特许使用，©艺术家版权所有。(摄影：Daniel Boud)

皮皮洛蒂·里斯特，《相素森林主板》(Pixelforest Mutterplatte)，2016年，装置照片。《皮皮洛蒂·里斯特：吸吮我的海洋》，澳大利亚当代艺术博物馆，悉尼，2017年，艺术家本人与Hauser & Wirth and Luhring Augustine特许使用。(摄影：Ken Leanfore)

皮皮洛蒂·里斯特，《鳕鱼角吊灯》(Cape Cod Chandelier)，2011年，装置。《皮皮洛蒂·里斯特：吸吮我的海洋》，澳大利亚当代艺术博物馆，悉尼，2017年，艺术家本人与Hauser & Wirth and Luhring Augustine特许使用，©艺术家版权所有。(摄影：Daniel Boud)

皮皮洛蒂·里斯特，《熔岩浴中的无我》(Selbstlos im Lavabad)(定格画面)，1994年，单通道视频装置、声音、彩色、地面镶嵌LCD屏、播放机。艺术家本人与Hauser & Wirth and Luhring Augustine特许使用，©艺术家版权所有。(Pipilotti Rist)

Pipilotti Rist image gallery of installations at the MCA in Sydney, Australia

此内容发布于2018年3月6日 下午12:00 最后更新 - 2018年3月6日 -12:00

瑞士艺术家皮皮洛蒂·里斯特(Pipilotti Rist)在澳大利亚的展览深受民众欢迎。在悉尼当代艺术博物馆举行的“Sip my Ocean”(译注：“吸吮我的海洋”)展是一次里斯特作品回顾展，其受欢迎程度让博物馆倍感意外。



此次展览的观众络绎不绝，时常达到该博物馆可容纳观众人数的上限，而博物馆门外，等候观看这个色彩斑斓的展览的观众则排起了长长的队伍。



博物馆总监伊丽莎白·安·麦克格里格(Elizabeth Ann Macgregor)透露，社交媒体在展览的成功上起到很大作用。无数观众来博物馆时，手里拿着在Instagram上发现的展览照片，点名要求观看里斯特的作品。



博物馆特别规定有一个晚上不许观众自拍，这一决定也被视为聪明的公关噱头。尽管据博物馆估计“已有410多万人”使用了#PipilottiRist标签，但在这次展览的最后几周，仍安排了下班后的“特别观展时间”，并要求观众关掉手机参观。



本次展览还设置了一个裸观之夜，虽不寻常，却跟里斯特的艺术主题颇为合拍。博物馆的网站上将其描述为“体验一丝不挂地享受艺术之解放效果”的难得机会。



麦克格里格表示，在选择里斯特的作品时，博物馆担了一定风险，因为这位瑞士艺术家在澳大利亚民众当中并不太知名。



里斯特作品出于本能、发自肺腑，是电视一代、新科技与人文条件浮现的产物。此次展览收录的这位瑞士艺术家的作品，涵盖了从1980年代的单通道视频，到大规模视听装置。陈列作品占据了该博物馆三楼的整个楼层。

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