皮皮洛蒂·里斯特,《熔岩浴中的无我》(Selbstlos im Lavabad)(定格画面),1994年,单通道视频装置、声音、彩色、地面镶嵌LCD屏、播放机。艺术家本人与Hauser & Wirth and Luhring Augustine特许使用,©艺术家版权所有。(Pipilotti Rist)

《皮皮洛蒂·里斯特-吸吮我的海洋》装置照片,1996年。©艺术家版权所有。(摄影:Jessica Maurer)

Muda Mathis & 皮皮洛蒂·里斯特,《Japsen》(定格画面),1988年,单通道视频、声音、彩色,艺术家本人与Hauser & Wirth and Luhring Augustine特许使用,©艺术家版权所有。(Muda Mathis,Pipilotti Rist)

皮皮洛蒂·里斯特,《鳕鱼角吊灯》(Cape Cod Chandelier),2011年,装置。《皮皮洛蒂·里斯特:吸吮我的海洋》,澳大利亚当代艺术博物馆,悉尼,2017年,艺术家本人与Hauser & Wirth and Luhring Augustine特许使用,©艺术家版权所有。(摄影:Daniel Boud)

皮皮洛蒂·里斯特,《相素森林主板》(Pixelforest Mutterplatte),2016年,装置照片。《皮皮洛蒂·里斯特:吸吮我的海洋》,澳大利亚当代艺术博物馆,悉尼,2017年,艺术家本人与Hauser & Wirth and Luhring Augustine特许使用。(摄影:Ken Leanfore) 《房间》(Das Zimmer),1994年/2017年,装置照片,《皮皮洛蒂·里斯特:吸吮我的海洋》,澳大利亚当代艺术博物馆,悉尼,2017年,艺术家本人与Hauser & Wirth and Luhring Augustine特许使用,©艺术家版权所有。(摄影:Daniel Boud)

MCA-皮皮洛蒂·里斯特,《被驯化神经突触的火花》(Sparks of the Domesticated Synapses)。(摄影:Jessica Maurer)

MCA-皮皮洛蒂·里斯特,《四楼通向温柔》(4th Floor to Mildness)。(摄影:Anna Kucera)



Pipilotti Rist image gallery of installations at the MCA in Sydney, Australia