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"我用照片捕捉光" 罗杰·亨伯特：具象摄影的瑞士先驱

Work of Roger Humbert, 1948

《于是便有了光》：罗杰·亨伯特于1948年创作的个人早期作品之一

Work of Roger Humbert, 1951

自上个世纪50年代初期，这位实验派摄影师便始终致力于研究抽象摄影、黑影照片以及光迹。

Work of Roger Humbert, 1951

他的艺术，涵盖了诸如模板、废纸等元素，而这些元素都是通过善用光线加以抽象化。

Work of Roger Humbert, 1960

亨伯特的平面设计教育及从业背景，在他的作品中可谓一目了然。这件作品完成于1960年。

Work of Roger Humbert, 1967

亨伯特的黑影照片作品已相继在全球范围内展出，它们“游历”过日本、巴西、美国和欧洲多个国家。

Work of Roger Humbert, 1960

在不借助照相机的情况下，亨伯特所展示的全新摄影作品，准确捕捉到了光线在相纸上曝光的瞬间。

Work of Roger Humbert, 1974

彩印，亦被称为“有色印刷”(C-print)，这是一种彩色负片或幻灯片的照片冲印方式。亨伯特在这幅创作于1974年的示例作品中采用了这种冲印方式。

Work of Roger Humbert, 1978

创作于1978年的绘图式黑影照片。

Work of Roger Humbert, 1968

1968年采用光和模板创作的作品。

Work of Roger Humbert, 1959

仅仅采用光和模板所制成的黑影照片，无法被“复制”，因此，这一特性也使得他的每一幅作品都独一无二。

Work of Roger Humbert, 1974

亨伯特于上个世纪70年代创作的彩印作品。

Work of Roger Humbert, 1974

作为纵横上个世纪70年代以及此后在提高个人技能方面卓有建树的摄影师，罗杰·亨伯特至今还依然被视为非对象化摄影领域的重要人物。

Image gallery on Swiss photographer Roger Humbert

现居于巴塞尔的摄影师兼艺术设计师罗杰·亨伯特(Roger Humbert)，在瑞士堪称首屈一指的先锋派摄影教父。他与为数不多的几位艺术家一道，以颇具戏剧性的效果来善用光线，最终于上个世纪50年代缔造了具象摄影运动。

2019年12月刚刚年过90高寿、迈入耄耋之年的亨伯特，曾经接受过正统的摄影及平面设计培训(德)外部链接，且多年来始终在该领域从业，在摄影和平面设计行业浸淫多年积累下丰富经验，直至上个世纪50年代，他才另辟蹊径，尝试探索个人独到的艺术形式。他开始在不借助照相机、取而代之通过使用光源来产生光迹的情况下“制造”影像-这是一种把光引导到相纸上、从而创造出影像的方法。在他看来：“我用照片捕捉光。”

通过让传统的拍摄对象在照相机镜头面前彻底消失，再无一席之地，转而用光和影的影像取而代之、站到前台，亨伯特在相纸上创造出全新的形状与形态-也就是俗称的“黑影照片”。

他尝试用不同温度的光来进行实验，以期了解和掌握光会如何进入他的影像作品。与此同时，他还利用模板以及其他可用作工具的物体，来衬托和完善他的设计美学。

鉴于亨伯特的作品蕴含了技术性，因此，他被外界誉为“摄影界的自然科学家”。

目前，罗杰·亨伯特的作品被收录和存放于位于苏黎世近郊的瑞士摄影基金会(Fotostiftung Schweiz，多语)外部链接内。他的作品曾相继在众多国际博物馆中展出，其中包括德国维尔茨堡(Würzburg)举办的彼得·C·鲁佩特(Peter C. Ruppert)具体艺术流派收藏展，以及瑞士日内瓦美术历史博物馆展览(Museum of Art and History Geneva，法)外部链接

现如今，亨伯特还依然在巴塞尔工作和生活。

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