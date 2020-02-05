现居于巴塞尔的摄影师兼艺术设计师罗杰·亨伯特(Roger Humbert)，在瑞士堪称首屈一指的先锋派摄影教父。他与为数不多的几位艺术家一道，以颇具戏剧性的效果来善用光线，最终于上个世纪50年代缔造了具象摄影运动。



2019年12月刚刚年过90高寿、迈入耄耋之年的亨伯特，曾经接受过正统的摄影及平面设计培训(德)外部链接，且多年来始终在该领域从业，在摄影和平面设计行业浸淫多年积累下丰富经验，直至上个世纪50年代，他才另辟蹊径，尝试探索个人独到的艺术形式。他开始在不借助照相机、取而代之通过使用光源来产生光迹的情况下“制造”影像-这是一种把光引导到相纸上、从而创造出影像的方法。在他看来：“我用照片捕捉光。”



通过让传统的拍摄对象在照相机镜头面前彻底消失，再无一席之地，转而用光和影的影像取而代之、站到前台，亨伯特在相纸上创造出全新的形状与形态-也就是俗称的“黑影照片”。



他尝试用不同温度的光来进行实验，以期了解和掌握光会如何进入他的影像作品。与此同时，他还利用模板以及其他可用作工具的物体，来衬托和完善他的设计美学。



鉴于亨伯特的作品蕴含了技术性，因此，他被外界誉为“摄影界的自然科学家”。



目前，罗杰·亨伯特的作品被收录和存放于位于苏黎世近郊的瑞士摄影基金会(Fotostiftung Schweiz，多语)外部链接内。他的作品曾相继在众多国际博物馆中展出，其中包括德国维尔茨堡(Würzburg)举办的彼得·C·鲁佩特(Peter C. Ruppert)具体艺术流派收藏展，以及瑞士日内瓦美术历史博物馆展览(Museum of Art and History Geneva，法)外部链接。

现如今，亨伯特还依然在巴塞尔工作和生活。



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