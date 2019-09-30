分別講德語、法語、意大利語和列托羅曼語的瑞士政治家們每年四次齊聚伯爾尼，針對一系列議題展開辯論與投票。議會的一名官方口譯表示，要保證人人都能理解進行中的一切，這極具挑戰性、壓力非常大，但也很有意義。
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“第一次當口譯時我緊張得要死！”漢斯·馬丁·約里曼外部链接(Hans Martin Jörimann，德)表示，從他的口譯室可以俯瞰整個國民院大廳。
“讓我不知所措的倒不是那些演講，而是其背景與所有的特定行話。我花了不少時間才搞清楚林林總總的術語。不過一旦弄明白了，就可以專注於每個人所說的話。一旦悟出來口譯的方式，一切就容易多了。”
在周五(9月27日)結束的議會秋季議事期間(多語)外部链接，瑞士資訊swissinfo.ch特意採訪了約里曼，他為議會做法譯德和意譯德的口譯工作已有14年之久。
“能有視覺交流會大有助益，”他用無可挑剔的英語說道，“坐在口譯室裡，沒有屏幕或其他東西，你仍然能夠翻譯大家說的話，可是在這裡他們會做很多手勢。台下還有起哄的人，你能看到誰準備好要提問題。”
國民院設有三個口譯室，都可以將整個辯論大廳盡收眼底：德語口譯室、法語口譯室和意大利語口譯室。每個口譯室配備了三名口譯員，每45分鐘換一個人。不過，由於大多數演講使用的不是德語就是法語(國民院200名議員中只有不到十人的母語是意大利語)，幾乎所有的演講都得翻譯成意大利語。這使得意大利語口譯員的工作量變得很大，所以他們的換班頻率是每半小時換名口譯員。
列托羅曼語-瑞士的第四種國家語言-的口譯，只在事先提出要求的情況下才會提供。
多語日
9月26日是瑞士議會的首個“多語日”(Multilingual Day)。
這個活動由“拉丁瑞士外部链接”(Helvetia Latina，多語)協會組織，致力於在議會和聯邦政府中推廣法語、意大利語和列托羅曼語。
“多語日”的初衷是要培養各位政治家對其他語言區的更多理解，在這一天裡把德語變成一種少數語言。為達到這一目的，協會鼓勵講德語和法語的政治家當天只說另一種國家語言信息框结尾
早期採納者
儘管比利時議會早在1936年就已引入同步口譯，但這門“藝術”真正的誕生之日卻是1945年11月20日：紐倫堡審判的開始之日。
瑞士議會於1946年10月首次嘗試引入同步口譯，當時確實是譯為四種國家語言，不過，一年後議會決定只保留三種翻譯語言(即用文字或口語譯成的語言)。
後來同步口譯到1948年初被正式引入國民院時，只翻譯成德語和法語。基於成本考慮，意大利語直到2004年才被列為口譯目標語言。
如今口譯員只服務於國民院(以及有46名聯邦院議員參與的聯邦全體大會(多語)外部链接時)。公眾看台上的參觀者也能戴上耳機旁聽辯論，而辯論內容還會通過議會網站(多語)外部链接外部鏈接，以三種語言作現場直播。
聯邦院則不提供口譯服務。
準備工作
議會的九名口譯員都是自由工作者，跟議會簽署的合同要求他們每年只在議會議事期間上班，一年為55天。儘管每一名口譯員每天“只”工作五小時，但準備工作卻必不可少。
“這可不是說，做了十來年你就不用再做準備了-每一場辯論都是新的辯論，而新的提案也在不斷提出。牽涉到既定程序的部分確實有一定的常規可循-大家都要遵循同樣的禮節套路-但議事日程裡卻總是些新的項目，”約里曼透露。
“我個人更喜歡外交政治，比方說，我對瑞士和歐盟之間的進展很感興趣。環境問題是一項挑戰，因為討論的常常是對某些特定物種的保護，這就需要你去了解昆蟲之類的各種名稱。我不能說自己對此沒有興趣，可是要知道，你的表現取決於你的準備工作。你必須強迫自己對所有這些題目感興趣。”
(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch