議會中的德、法同步口譯室。 (Keystone)

分別講德語、法語、意大利語和列托羅曼語的瑞士政治家們每年四次齊聚伯爾尼，針對一系列議題展開辯論與投票。議會的一名官方口譯表示，要保證人人都能理解進行中的一切，這極具挑戰性、壓力非常大，但也很有意義。



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“第一次當口譯時我緊張得要死！”漢斯·馬丁·約里曼外部链接(Hans Martin Jörimann，德)表示，從他的口譯室可以俯瞰整個國民院大廳。



“讓我不知所措的倒不是那些演講，而是其背景與所有的特定行話。我花了不少時間才搞清楚林林總總的術語。不過一旦弄明白了，就可以專注於每個人所說的話。一旦悟出來口譯的方式，一切就容易多了。”



在周五(9月27日)結束的議會秋季議事期間(多語)外部链接，瑞士資訊swissinfo.ch特意採訪了約里曼，他為議會做法譯德和意譯德的口譯工作已有14年之久。

有視野的傳譯室，Martin Jörimann(左)正在當班。 (swissinfo.ch)

“能有視覺交流會大有助益，”他用無可挑剔的英語說道，“坐在口譯室裡，沒有屏幕或其他東西，你仍然能夠翻譯大家說的話，可是在這裡他們會做很多手勢。台下還有起哄的人，你能看到誰準備好要提問題。”



國民院設有三個口譯室，都可以將整個辯論大廳盡收眼底：德語口譯室、法語口譯室和意大利語口譯室。每個口譯室配備了三名口譯員，每45分鐘換一個人。不過，由於大多數演講使用的不是德語就是法語(國民院200名議員中只有不到十人的母語是意大利語)，幾乎所有的演講都得翻譯成意大利語。這使得意大利語口譯員的工作量變得很大，所以他們的換班頻率是每半小時換名口譯員。



列托羅曼語-瑞士的第四種國家語言-的口譯，只在事先提出要求的情況下才會提供。

多語日 9月26日是瑞士議會的首個“多語日”(Multilingual Day)。 這個活動由“拉丁瑞士外部链接”(Helvetia Latina，多語)協會組織，致力於在議會和聯邦政府中推廣法語、意大利語和列托羅曼語。 “多語日”的初衷是要培養各位政治家對其他語言區的更多理解，在這一天裡把德語變成一種少數語言。為達到這一目的，協會鼓勵講德語和法語的政治家當天只說另一種國家語言 信息框结尾

早期採納者

儘管比利時議會早在1936年就已引入同步口譯，但這門“藝術”真正的誕生之日卻是1945年11月20日：紐倫堡審判的開始之日。



瑞士議會於1946年10月首次嘗試引入同步口譯，當時確實是譯為四種國家語言，不過，一年後議會決定只保留三種翻譯語言(即用文字或口語譯成的語言)。



後來同步口譯到1948年初被正式引入國民院時，只翻譯成德語和法語。基於成本考慮，意大利語直到2004年才被列為口譯目標語言。



如今口譯員只服務於國民院(以及有46名聯邦院議員參與的聯邦全體大會(多語)外部链接時)。公眾看台上的參觀者也能戴上耳機旁聽辯論，而辯論內容還會通過議會網站(多語)外部链接外部鏈接，以三種語言作現場直播。



聯邦院則不提供口譯服務。

有時候當一個口譯需要十八般武藝，比如2000年當時的聯邦總統奧吉(右一)在聯邦大廈與前蘇維埃領袖戈爾巴喬夫聊天，這時的翻譯可就需要技巧了。

(Keystone)

準備工作



議會的九名口譯員都是自由工作者，跟議會簽署的合同要求他們每年只在議會議事期間上班，一年為55天。儘管每一名口譯員每天“只”工作五小時，但準備工作卻必不可少。



“這可不是說，做了十來年你就不用再做準備了-每一場辯論都是新的辯論，而新的提案也在不斷提出。牽涉到既定程序的部分確實有一定的常規可循-大家都要遵循同樣的禮節套路-但議事日程裡卻總是些新的項目，”約里曼透露。



“我個人更喜歡外交政治，比方說，我對瑞士和歐盟之間的進展很感興趣。環境問題是一項挑戰，因為討論的常常是對某些特定物種的保護，這就需要你去了解昆蟲之類的各種名稱。我不能說自己對此沒有興趣，可是要知道，你的表現取決於你的準備工作。你必須強迫自己對所有這些題目感興趣。”



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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