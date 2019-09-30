议会中的德、法同声传译室。 (Keystone)

分别讲德语、法语、意大利语和列托罗曼语的瑞士政治家们每年四次齐聚伯尔尼，针对一系列议题展开辩论与投票。议会的一名官方口译表示，要保证人人都能理解进行中的一切，这极具挑战性、压力非常大，但也很有意义。



“第一次当口译时我紧张得要死！”汉斯·马丁·约里曼外部链接(Hans Martin Jörimann，德)表示，从他的口译室可以俯瞰整个国民院大厅。



“让我不知所措的倒不是那些演讲，而是其背景与所有的特定行话。我花了不少时间才搞清楚林林总总的术语。不过一旦弄明白了，就可以专注于每个人所说的话。一旦悟出来口译的方式，一切就容易多了。”



在周五(9月27日)结束的议会秋季议事期间(多语)外部链接，瑞士资讯swissinfo.ch特意采访了约里曼，他为议会做法译德和意译德的口译工作已有14年之久。

有视野的传译室，Martin Jörimann(左)正在当班。 (swissinfo.ch)

“能有视觉交流会大有助益，”他用无可挑剔的英语说道，“坐在口译室里，没有屏幕或其他东西，你仍然能够翻译大家说的话，可是在这里他们会做很多手势。台下还有起哄的人，你能看到谁准备好要提问题。”



国民院设有三个口译室，都可以将整个辩论大厅尽收眼底：德语口译室、法语口译室和意大利语口译室。每个口译室配备了三名口译员，每45分钟换一个人。不过，由于大多数演讲使用的不是德语就是法语(国民院200名议员中只有不到十人的母语是意大利语)，几乎所有的演讲都得翻译成意大利语。这使得意大利语口译员的工作量变得很大，所以他们的换班频率是每半小时换名口译员。



列托罗曼语-瑞士的第四种国家语言-的口译，只在事先提出要求的情况下才会提供。

多语日

9月26日是瑞士议会的首个“多语日”(Multilingual Day)。

这个活动由“拉丁瑞士外部链接”(Helvetia Latina，多语)协会组织，致力于在议会和联邦政府中推广法语、意大利语和列托罗曼语。

“多语日”的初衷是要培养各位政治家对其他语言区的更多理解，在这一天里把德语变成一种少数语言。为达到这一目的，协会鼓励讲德语和法语的政治家当天只说另一种国家语言。

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早期采纳者



尽管比利时议会早在1936年就已引入同声传译，但这门“艺术”真正的诞生之日却是1945年11月20日：纽伦堡审判的开始之日。



瑞士议会于1946年10月首次尝试引入同声传译，当时确实是译为四种国家语言，不过，一年后议会决定只保留三种翻译语言(即用文字或口语译成的语言)。



后来同声传译到1948年初被正式引入国民院时，只翻译成德语和法语。基于成本考虑，意大利语直到2004年才被列为口译目标语言。



如今口译员只服务于国民院(以及有46名联邦院议员参与的联邦全体大会(多语)外部链接时)。公众看台上的参观者也能戴上耳机旁听辩论，而辩论内容还会通过议会网站(多语)外部链接，以三种语言作现场直播。



联邦院则不提供口译服务。

有时候当一个口译需要十八番功夫，比如2000年当时的联邦总统奥吉(右一)在联邦大厦与前苏维埃领袖戈尔巴乔夫聊天，这时的翻译可就需要技巧了。

(Keystone)

准备工作



议会的九名口译员都是自由职业者，跟议会签署的合同要求他们每年只在议会议事期间上班，一年为55天。尽管每一名口译员每天“只”工作五小时，但准备工作却必不可少。



“这可不是说，干了十来年你就不用再做准备了-每一场辩论都是新的辩论，而新的提案也在不断提出。牵涉到既定程序的部分确实有一定的常规可循-大家都要遵循同样的礼节套路-但议事日程里却总是些新的项目，”约里曼透露。



“我个人更喜欢对外政治，比方说，我对瑞士和欧盟之间的进展很感兴趣。环境问题是一项挑战，因为它讨论的常常是对某些特定物种的保护，这就需要你去了解昆虫之类的各种名称。我不能说自己对此没有兴趣，可是要知道，你的表现取决于你的准备工作。你必须强迫自己对所有这些题目感兴趣。”





(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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