此内容发布于2020年4月17日 上午10:10

尽管在持续的疫情中禁止人员入境，购物者仍继续前往邻国。 (Keystone / Martial Trezzini)

由于瑞士当局收到大量有关边境限制的投诉，联邦政府已经澄清在目前的防疫措施中能够入境瑞士的人员群体。

据瑞士联邦海关总署称，尽管在3月中旬已实行入境禁令(英、西)外部链接以遏制新冠病毒的传播，但购物者仍在继续前往邻国。

政府周四宣布(多语)外部链接，现在仅出于购物目的而越境的人员将被罚款100瑞郎(合人民币700元)。它指出，罚款并不是针对购物行为本身，而是针对购物旅行给海关人员造成的资源负担。

政府为澄清目前采取的措施补充道，根据《2019新冠肺炎条例》(多语)外部链接无权入境瑞士的出行人员将被处以罚款。

最近几周，联邦移民秘书处从疑惑的公众那里收到了成百上千的投诉和问题(法)外部链接。媒体报道(德)外部链接显示，在邻国有探视权的父母和跨境照顾年长亲戚的人员返程入境瑞士时遭到罚款。

政府重申，根据上述条例，瑞士公民和持有有效居留证的人都可以进入该国，无论其旅行目的为何。除非绝对有必要入境，否则没有居留证的外国公民无权入境，政府现已澄清绝对有必要入境的具体情况。

这包括那些跨境照顾老人或患病亲戚的人员、拥有探视权的分居父母、出于紧急商务目的出行人员，以及在瑞士或国外接受治疗的人员。





swissinfo.ch/gw

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