日內瓦反對跨境工作者的抗議宣傳活動 (swissinfo.ch)

跨境工作者並非瑞士勞動力的競爭者。正相反，他們的存在還能對瑞士的勞動力市場產生積極影響。一項研究的共同撰寫人Sylvain Weber持這樣的觀點。

阅读本文简体字版本请 点击这里

信息框结尾

瑞士有31.5萬的跨境工作(居住)者，他們生活在法國、德國、意大利或者奧地利，卻每天往返於瑞士的工作地點和居住地。該數字佔據了瑞士整體勞動大軍的6%。在日內瓦州、巴塞爾城市半州、提契諾等邊境州，該數據可高達30%多。



如此高的比例往往會招致批評甚至嫉恨。然而這對當地的勞動市場只會產生很微小的負面效應，正像Sylvain Weber和另兩位瑞士的經濟學家在一項研究中所展示的。瑞士資訊 swissinfo.ch獨家將研究結果公諸於眾。



瑞士資訊swissinfo.ch：跨境工作者和失業率的關係問題，在瑞士長期以來都引發了激烈的討論，您的研究是想解析這一敏感領域嗎？



Sylvain Weber：不是的，這並不是我們要做的。我們是想掌握近20年來瑞士整體的基本狀況，收集的數據要盡可能地詳盡；之前的研究往往是地區性的，僅僅跨越一個短暫的時間段。



然而我們的研究卻觸及了同一課題，並印證了其他的分析論斷：跨境工作者增多，並不會給瑞士國內帶來失業率上升。無論採用何種研究方式，都會得出類似的結論：跨境工作者並不會讓瑞士人失業。



瑞士資訊swissinfo.ch：您的研究結論其實很明確。您甚至指出，跨境工作可以給當地的勞務市場帶來積極影響。這個看起來有點矛盾，人們應該怎麼理解呢？



S.W.：有些人可能認為，這看起來是自相矛盾的，但從純經濟學的角度來看，卻順理成章。一家企業總是要在落戶的地方尋找資格相符的員工；但如果找不到相應的人才，就不得不將部分項目轉移。正是由於有了這些跨境工作者，這家企業才能繼續在當地保留這些項目，對當地的勞工來說，也是好事情。



一般來講，跨境工作者和當地的勞動力應該在工作中互為補充。我們不能簡單地讓當地的失業者去取代跨境工作者，這樣的論調太武斷了。



瑞士資訊swissinfo.ch：那您怎麼解釋在日內瓦、納沙泰爾和汝拉州都有很高的失業率呢？這些地方都是有許多跨境工作者的。



S.W.：我們也分析了各州的數據。在這裡跨境工作者的數量與失業率之間也沒有形成因果關係。



這與勞動力市場的結構有關。在瑞士的德語區，職業培訓是非常普遍的；而在法語區則不然，他們貫徹的是法國式的學術教育。年輕人如果完成的是職業培訓，那麼很快就能找到工作，這點會體現在總失業率上。



還有一個是文化原因：瑞士德語區與法語區對工作的認識是不一樣的。德語區的人很少會到失業局去登記，而法語區的登記比例較高。官方的失業統計數據並不能反映真實的失業率。地區不同，統計數據與真實數據之間也會或多或少出現較大的偏差。

“即便是將跨境工作者驅逐出境，也並不能幫瑞士的失業者找到工作，”納沙泰爾大學的經濟學研究者Sylvain Weber說。

(Mario Cafiso)

瑞士資訊swissinfo.ch：但也不能否認，跨境工作者加劇了瑞士勞動力市場的競爭。很遺憾，無論是55歲日內瓦的失業者，還是其他邊境地區面臨著失業金停發的人，都不能在您的研究結論中找到安慰…



S.W.：自動化、技術變革、經濟全球化，都確實令勞動力市場的競爭增多。這一改變給人們帶來了恐懼，也自然而然地令人想把罪責推給其他人。



但這都與跨境工作者無關。我們即便將他們驅逐出境，也不能幫助瑞士的失業者找到工作。唯一的解決辦法就是不停地繼續學習。居住在瑞士的失業者要按照雇主的期望參與培訓。這也是職業介紹中心的任務之一。



瑞士資訊swissinfo.ch：也就是說，瑞士反倒要為有許多跨境工作者而高興嘍？



S.W.：事實上，對地主國來說，有跨境工作者是件幸運的事。當經濟向好時，他們創造價值、提高國內生產總值；而一旦經濟形勢逆轉，他們又可以起到緩衝器的作用，因為一旦喪失工作崗位，我們還可以把他們送回家。



他們並不會出現在瑞士的失業統計數據當中。因此他們的失業金也應該繼續由居住國來發放，雖然他們在工作所在地也曾為失業金賬戶作出過自己的貢獻。從方方面面來講，這對瑞士都是有好處的！

半数的跨境工作者居住在法国 半数的跨境工作者居住在法国



(Übertragung aus dem Französischen: Sibilla Bondolfi)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram