日内瓦反对跨境工作者的抗议宣传活动 (swissinfo.ch)

跨境工作者并非瑞士劳动力的竞争者。正相反，他们的存在还能对瑞士的劳动力市场产生积极影响。一项研究的共同撰写人Sylvain Weber持这样的观点。

瑞士有31.5万的跨境工作(居住)者，他们生活在法国、德国、意大利或者奥地利，却每天往返于瑞士的工作地点和居住地。该数字占据了瑞士整体劳动大军的6%。在日内瓦州、巴塞尔城市半州、提契诺等边境州，该数据可高达30%多。

如此高的比例往往会招致批评甚至嫉恨。然而这对当地的劳动市场只会产生很微小的负面效应，正像Sylvain Weber和另两位瑞士的经济学家在一项研究中所展示的。瑞士资讯 swissinfo.ch独家将研究结果公诸于众。

瑞士资讯swissinfo.ch：跨境工作者和失业率的关系问题，在瑞士长期以来都引发了激烈的讨论，您的研究是想解析这一敏感领域吗？

Sylvain Weber：不是的，这并不是我们要做的。我们是想掌握近20年来瑞士整体的基本状况，收集的数据要尽可能地详尽；之前的研究往往是地区性的，仅仅跨越一个短暂的时间段。

然而我们的研究却触及了同一课题，并印证了其他的分析论断：跨境工作者的增多，并不会给瑞士国内带来失业率的上升。无论采用何种研究方式，都会得出类似的结论：跨境工作者并不会让瑞士人失业。

瑞士资讯swissinfo.ch：您的研究结论其实很明确。您甚至指出，跨境工作可以给当地的劳务市场带来积极影响。这个看起来有点矛盾，人们应该怎么理解呢？

S.W.：有些人可能认为，这看起来是自相矛盾的，但从纯经济学的角度来看，却顺理成章。一家企业总是要在落户的地方寻找有资质的员工；但如果它找不到相应的人才，就不得不将项目部分转移。正是由于有了这些跨境工作者，这家企业才能继续在当地保留这些项目，对当地的劳工来说，也是好事情。

一般来讲，跨境工作者和当地的劳动力应该在工作中互为补充。我们不能简单地让当地的失业者去取代跨境工作者，这样的论调太武断了。

瑞士资讯swissinfo.ch：那您怎么解释在日内瓦、纳沙泰尔和汝拉州都有很高的失业率呢？这些地方都是有许多跨境工作者的。

S.W.：我们也分析了各州的数据。在这里跨境工作者的数量与失业率之间也没有形成因果关系。

这与劳动力市场的结构有关。在瑞士的德语区，职业培训是非常普遍的；而在法语区则不然，他们贯彻的是法国式的学术教育。年轻人如果完成的是职业培训，那么很快就能找到工作，这点会体现在总失业率上。

还有一个是文化原因：瑞士德语区与法语区对工作的认识是不一样的。德语区的人很少会到失业局去登记，而法语区的登记比例较高。官方的失业统计数据并不能反映真实的失业率。地区不同，统计数据与真实数据之间也会或多或少出现较大的偏差。



“即便是将跨境工作者驱逐出境，也并不能帮瑞士的失业者找到工作，”纳沙泰尔大学的经济学研究者Sylvain Weber说。

(Mario Cafiso)

瑞士资讯swissinfo.ch：但也不能否认，跨境工作者加剧了瑞士劳动力市场的竞争。很遗憾，无论是55岁日内瓦的失业者，还是其他边境地区面临着失业金停发的人，都不能在您的研究结论中找到安慰…

S.W.：自动化、技术变革、经济全球化，都确实令劳动力市场的竞争增多。这一改变给人们带来了恐惧，也自然而然地令人想把罪责推给其他人。

但这都与跨境工作者无关。我们即便将他们驱逐出境，也不能帮助瑞士的失业者找到工作。唯一的解决办法就是不停地继续学习。居住在瑞士的失业者要按照雇主的期望培养自己。这也是职业介绍中心的任务之一。

瑞士资讯swissinfo.ch：也就是说，瑞士反倒要为有许多跨境工作者而高兴喽？

S.W.：事实上，对东道国来说，有跨境工作者是件幸运的事。当经济向好时，他们创造价值、提高国内生产总值；而一旦经济形势逆转，他们又可以起到缓冲器的作用，因为一旦丧失工作岗位，我们还可以把他们送回家。

他们并不会出现在瑞士的失业统计数据当中。因此他们的失业金也应该继续由居住国来发放，虽然他们在工作所在地也曾为失业金账户作出过自己的贡献。从方方面面来讲，这都是对瑞士有好处的！

半数的跨境工作者居住在法国 半数的跨境工作者居住在法国



(Übertragung aus dem Französischen: Sibilla Bondolfi)

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