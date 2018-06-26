日前，瑞士政府已决定摒弃针对身居海外的外籍人士在瑞士购置房产设置更严苛门槛的计划。
据瑞士联邦司法警察部介绍，绝大多数政党、组织机构及州均对此前呈递以供磋商的计划书表示异议。
联邦司法警察部6月20日发表公开声明称，此前，瑞士政府曾提议针对一项1985年出台生效的法律进行政策收紧(英)外部链接，尤其是围绕封堵漏洞、让投机取巧者再无可乘之机，简化行政审批程序，以及改进执行工作这三方面进行大刀阔斧的改革。
按照政府计划，来自欧盟和欧洲自由贸易联盟成员国以外的公民，即便是打算在瑞士买房后居住在已购房产里，也必须通过申请取得官方许可。
瑞士买房“紧箍咒”由来已久
瑞士对外国居民在该国房产所有权的约束限制，已有长达近60年的历史。
2000年之前，外国人在瑞购房置业相关规定已屡次收紧。而过去15年以来，瑞士政府有意对外籍人士在瑞购房在一定程度上放松监管的尝试，相继数次在议会碰壁。
回溯过去50年，瑞士也屡次发起旨在限制修建度假屋的公民动议。2012年，瑞士选民最终以微弱优势通过了禁止“漫无止境修建第二住宅”的动议(英)外部链接，这意味着，自此瑞士山区度假屋比例不得超过20%的上限。
+ 瑞士选民投票是让本国旅游业身陷动荡(英)外部链接
瑞士资讯swissinfo.ch及瑞士通讯社SDA-ATS; urs
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