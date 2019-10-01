此内容发布于2019年10月1日 下午2:00

旅游业是瑞士经济的一个主要动力。 (Keystone/Alessandro Della Bella)

瑞士旅游业在未来四年里有望得到更多政府补贴，超出最初的计划水平。



为和联邦院保持一致，国民院于9月18日同意为瑞士旅游局外部链接拨款2.3亿瑞郎(约合16.72亿元人民币)。



政府最初只打算拨款2.205亿瑞郎(约合16.03亿元人民币)。



经济部长盖伊・帕尔默兰(Guy Parmelin)认为，比起目前这四年，政府不但已增加了常规拨款，旅游业还另外享受特殊计划与财政优惠，包括削减增值税等。



官方资料则显示，旅游业占瑞士国内生产总值的2.9%左右，旅游业从业者总数约为17.55万人。



议会还同意把支付给推广旅游业创新、合作与研究的某机构的款项增至3000万瑞郎(约合2.18亿元人民币)。最初政府曾把未来四年的专项拨款额度定为2300万瑞郎上下。



议会出台这个批准决议，正值各界围绕瑞士工业一揽子推广措施进行的大讨论，这些措施中也包括促进出口业的举措。



反对者就增加政府开支提出警告，而支持者则表示，全球经济的变幻与瑞郎的坚挺尤令中小企业受创。



总体而言，政府本打算将补贴支出控制在略超3.73亿瑞郎(约合27.11亿元人民币)，但议会两院把拨款总额抬高到3.9亿瑞郎(约合28.34亿元人民币)。





swissinfo.ch/ug

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