议会国民院赞成进行大麻分发试点实验，条件是实验用大麻须为瑞士有机产品。 (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士将有可能对以娱乐为目的的大麻分发进行科学研究。议会国民院已准许进行试点实验，实验对象为年满18岁且已吸食过大麻的个人。

去年10月选出的新一届瑞士议会外部链接更环保、更女性化，似乎也更进步主义，至少就毒品问题而言是这样。上届议会的卫生委员会根本不愿考虑毒品问题，而本届国民院则刚刚投票赞成修订毒品管理法(多语)外部链接，以便能就以娱乐为目的的大麻分发进行科学研究。这些试点实验将有一定的时间限制，且只针对年满18岁且已吸食过大麻的人。

“瑞士曾以‘毒品管制四支柱战略’成为这方面的先锋，但因议会减缓推进力度，这些年来，该政策一直没有进一步发展，”社会民主党(SP/PS，左翼)议员弗拉维娅·瓦瑟法伦(Flavia Wasserfallen)指出。左翼及自由民主党(FDP/PLR，右翼自由派)、自由绿党(GLP/PVL)和一部分中间派议员对该项目给予了支持。

“抗击毒品的战役已经失败，我们未能通过法律与制裁限制住大麻消耗，”自由民主党议员菲利普·南泰尔莫(Philippe Nantermod)确认，“一种政策失败了，我们也许应该尝试另一种。有时基于个人责任感的、更为自由化的措施，倒能结出更成功的果实。”

对民众健康与安全的担忧

瑞士人民党(SVP/UDC，右翼保守派)和一部分中间派议员试图严化这些试点实验的实施条件，却未能成功。他们提出的要求包括：雇主应知晓属下员工参加此类研究，受试者应暂时交回自己的驾驶证，或者实验用大麻的四氢大麻酚(Tetrahydrocannabinol，简称THC)含量不得超过15%。

人民党议员维瑞娜·赫尔佐克(Verena Herzog)解释说：“我们想要尽力保护参加实验的人、他们的亲友以及全国人民，并保护公共安全。我国的大麻消耗量在欧洲国家‘名列前茅’，议会现在想分发大麻，而瑞士选民曾经明确地否决了这个方案。”早在2008年，一项人民动议(多语)外部链接支持大麻的合法化，但遭逾63%的选民否决。在人民党看来，用于试点实验的款项，应该用来对年轻人和成人开展预防行动，以便让他们更好地了解这种毒品的有害后果。

瑞士有机大麻

“如果我们以为一切都好，那我们就什么也别做了。但既然我们认为情况不令人满意，瑞士生产和消耗的大麻实在太多，几乎所有的大麻都在黑市上出售，根本不保护青少年，那么我们就应该尝试发起进攻。而且这里牵涉到的是管理极其有序的科学研究，可能会让我们收集到重要资料，好找到处理这种物质的更佳办法，”保守民主党(BDP/PBD，中间派)议员洛伦兹·赫斯(Lorenz Hess)回击道。

大多数议员驳回了各种严化提案，最终，该项目以113票赞成对81票反对获得通过。尽管有政府的警告在先，各位议员还是做出补充，要求实验所用的大麻要出自瑞士有机农业。政府认为，这一要求可能会延迟试点实验的启动，因为目前在瑞士，从事有机大麻生产的生产商还非常少。

本次毒品管理法的修订仍需得到联邦院的批准。

瑞士的大麻消耗 大麻是瑞士消耗量最大的非法物质，远远超过其他毒品。上世纪90年代大麻使用出现增长，但十多年来总量基本保持稳定。 在瑞士，吸食四氢大麻酚含量超过1%的大麻为非法(多语)外部链接。公然违法者可被处以最高100瑞郎(约合727元人民币)的罚款。尽管如此，法律允许持有不超过10克供本人使用的大麻。根据查获毒品时所做的检测，近5年收缴的大麻所含四氢大麻酚平均含量在9%至12%之间，而大麻二酚(Cannabidiol，CBD)含量则在17%至21%之间。 2016年基于瑞士人口进行的一次调查(多语)外部链接发现，3.1%的受访者承认自己曾在此前30天内吸食过大麻。然而年轻人中这一比例大幅增长，25-34岁年龄段比例达到6%，而15-19岁年龄段则高达9.4%。根据这次调查所做的估算，约1.1%的瑞士人吸食大麻成瘾。 如果拿近一年的大麻消耗量进行横向比较，那么瑞士(9.2%)的消耗量高于欧洲平均水平(7.4%)，排在法国(11%)和意大利(10.2%)之后，但超过德国(6.1%)和奥地利(6.4%)。 信息框结尾



(翻译：小雷)

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