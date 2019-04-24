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联邦政治

瑞士屋(House of Switzerland) 瑞士将在华展开魅力攻势

Gold medal winners Federer and Wawrinka at the 2008 Beijing Olympics

您认出他们姓甚名谁了吗？瑞士网球巨星费德勒和瓦林卡身佩2008年奥运会金牌，现身北京瑞士屋。

(Keystone/Alessandro Della Bella)

瑞士政府筹划在2022年北京冬奥会和冬残奥会前夕及赛事期间，在中国推进大型宣传推广活动。

在为期12个月的中国巡回之旅期间，作为瑞士联邦外交事务部于2004年专为国家形象海外宣传设置的迎接款待及社交服务中心，瑞士屋(House of Switzerland，多语)外部链接将携手来自商界、旅游业、科技以及文化各方合作伙伴，协同展示瑞士的多样性。

在本周三发布的官方声明中，瑞士政府指出：“在中国展开宣传推广，为进一步深化(瑞中两国)双边关系提供机遇。”

“大型体育赛事能够提供巨大的情感潜能，吸引来自体育会场现场以及国际舞台的公众和媒体的高度关注。"

瑞士政府现已表示，将为拟于2021年启动的在华宣传推广项目，提供700万瑞郎(折合人民币约为4646万元)的专项资金，而其中约三分之一的款项会通过各方赞助来筹募。

贸易关系

瑞士政府于联邦财政部宣布联邦总统乌力·毛勒(Ueli Maurer)4月22日率金融和经济代表团启程前往中国进行国事访问消息的次日，做出将在华推进大型宣传推介活动的决定。

瑞士联邦财政部宣布(多语)外部链接，在为期一周的对华国事访问期间，瑞士联邦总统兼财政部长乌力·毛勒将与中国国家主席习近平、中国国务院总理李克强举行会谈。

瑞士将与中国签署一带一路合作谅解备忘录，以让两国在一带一路沿线的第三方市场加强贸易、投资和项目融资合作。

瑞士-中国 “瑞士是中国的一块试验田外加一块招牌”

瑞士联邦总统现在正在访问中国，此行对于他来说，是他总统执政年的一大事件，而对于中国国家主席习近平来说，本次召开的第二界一带一路国际合作高峰论坛也是今年的一项重要外交事宜。瑞士《商贸报》首席经济师Ralph Pöhner表示。 ...

瑞士资讯swissinfo.ch/urs

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