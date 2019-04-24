此内容发布于2019年4月24日 下午12:15

您认出他们姓甚名谁了吗？瑞士网球巨星费德勒和瓦林卡身佩2008年奥运会金牌，现身北京瑞士屋。 (Keystone/Alessandro Della Bella)

瑞士政府筹划在2022年北京冬奥会和冬残奥会前夕及赛事期间，在中国推进大型宣传推广活动。



在为期12个月的中国巡回之旅期间，作为瑞士联邦外交事务部于2004年专为国家形象海外宣传设置的迎接款待及社交服务中心，瑞士屋(House of Switzerland，多语)外部链接将携手来自商界、旅游业、科技以及文化各方合作伙伴，协同展示瑞士的多样性。



在本周三发布的官方声明中，瑞士政府指出：“在中国展开宣传推广，为进一步深化(瑞中两国)双边关系提供机遇。”



“大型体育赛事能够提供巨大的情感潜能，吸引来自体育会场现场以及国际舞台的公众和媒体的高度关注。"



瑞士政府现已表示，将为拟于2021年启动的在华宣传推广项目，提供700万瑞郎(折合人民币约为4646万元)的专项资金，而其中约三分之一的款项会通过各方赞助来筹募。



贸易关系



瑞士政府于联邦财政部宣布联邦总统乌力·毛勒(Ueli Maurer)4月22日率金融和经济代表团启程前往中国进行国事访问消息的次日，做出将在华推进大型宣传推介活动的决定。



据瑞士联邦财政部宣布(多语)外部链接，在为期一周的对华国事访问期间，瑞士联邦总统兼财政部长乌力·毛勒将与中国国家主席习近平、中国国务院总理李克强举行会谈。

瑞士将与中国签署一带一路合作谅解备忘录，以让两国在一带一路沿线的第三方市场加强贸易、投资和项目融资合作。

瑞士资讯swissinfo.ch/urs

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