(© Keystone / Peter Klaunzer)

瑞士经常被视作直接民主的同义词。如果人民能针对几乎所有议题发表意见、最后拍板，那么还要议会来做什么？







初步意见 信息框结尾

首先必须指出重要一点：瑞士政体其实不是“纯粹”的直接民主。直接民主中的人民权利-全民公决与人民动议-可以在历史长河中追溯久远。但就现代瑞士-即1848年成立的联邦国家-而言，代议民主制与直接民主制被同时采纳，而后者更是年复一年渐趋成熟。



1848年的联邦宪法只规定了一种宪法强制性全民公决，但随着时间流逝，人民权利被逐渐补充进来。瑞士公民先于1874年获得了提交非强制性公决的权利，又于1891年获得了通过发起人民动议来直接提议修订宪法的权利。

补充而非代替 信息框结尾

公民既掌握着直接民主工具，同时又要选举议会的这种情况，瑞士当然不是独此一家。不过，人民权利在国家管理各个层面-地方、州与联邦-实施得最普遍也最深入的，还真非瑞士莫属。

直接民主与代议民主其实并不对立，而是互为补充。尽管人民权利是瑞士政体的重要组成部分，却从未被构思成议会的替代品，而是作为公民手中的工具，让他们随时控制议员(公民的代表)的行动，必要时还能阻止他们的决定(通过全民公决)，或迫使他们做出决定(通过人民动议)。



立法权 信息框结尾

立法仍属于议会职能。议会制订的法律绝大部分都未受全民公决的挑战，这恰好表明立法权掌握在议会手中。此外，当法律需要通过全民公决时，也极少出现人民反对议会代表所做决定的情况。

尽管如此，值得注意的是，非强制性公决对议会决定有很大的影响。面对随时可能诉诸全民公决的威胁，会令诸位议员尽量寻求折衷的解决办法，也因此更容易取得大多数人的赞成。

选举其他机关 信息框结尾

议会的另一项重要特权，是选举联邦委员会的七名委员和联邦秘书长。在每届议会新任期开始时，由国民院和联邦院组成的联邦全体大会会选出联邦委员与秘书长，他们的任期都为四年。如果一位或数位联邦委员或是联邦秘书长在任期结束前辞职，那么联邦全体大会就要选出接替者，来完成辞职委员或秘书长当前任期的工作。



联邦全体大会还负责选举联邦司法系统的组成人员：联邦法院的院长与各位法官，以及三个联邦初审法院(刑法法院、行政法法院和专利法法院)的院长与法官。



议会还有权选举联邦总检察长，总检察长将负责国家检察院的工作。一旦发生战争，议会还要选举战时的军队总司令。

监督 信息框结尾

议会的责任不仅限于选举行政与司法机关的成员。议会还要行使对瑞士政府、联邦行政机关、各联邦法院，以及联邦检察院的密切监督。



最后还必须提到，联邦大大小小的账目-无论是预算还是最终结算-都要得到议会的批准，在这方面，人民可没有发言权。





swissinfo.ch/sf

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