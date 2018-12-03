此内容发布于2018年12月3日 上午9:00 最后更新 - 2018年12月3日 -09:00

难得轻松的一幕：瑞士联邦也就是瑞士政府成员，2018年7月在郊游。 (© KEYSTONE / PETER KLAUNZER)

在瑞士准备公布两位新任的国家领导人之际，我们邀请读者、专家和政界人士回答了一个问题 – 一名现代民主国家的领导者需要什么样的技能？



什么造就了一名领导者？这个问题是关乎资格、人际关系、气质、还是仅仅是其与政治的缘分？



几个月来，瑞士一直在仔细思索这个问题，周三就要揭晓这两位联邦议员的名字，瑞士在为此做准备。他们将取代即将离任的约翰·施奈德-阿曼(Johann Schneider-Ammann)和多丽丝·洛伊特哈德(Doris Leuthard)。两人都在九月宣布了将从联邦委员会离职。



在这个追求“共识”的阿尔卑斯山国家，国家领导人的挑选至少要满足一些实际条件。首先，所谓的“魔幻组合”(magic formula)是为了让联邦委员会中七个成员的政党比例保持平衡，因此，这两位新部长将来自与他们的前任相同的政治团体 -- 中右翼的自由民主党和基督教民主党。



然后，还有来源地的考虑。瑞士有着多元文化语言区域，每个语区都希望拥有代表自己地区的部长。洛伊特哈德和施奈德 - 阿曼都是来自德语区，这让问题得以简化。这与选举过程一样：议会将根据政党的建议做出决定。



除此之外，无论是发自公众还是发自政治机构(英)外部链接，越来越多声音呼吁在联邦委员会中增加更多女性代表，以及向日渐老龄化的联邦委员会中注入新鲜血液。将这些因素考虑进去之后，候选人群就缩小到极致了。



你们的想法



但是，还有候选人的个人资格和素质呢？这个国家是需要律师来掌舵(传统的美国模式)，还是需要更有技术头脑的领导者(像中国)？数字时代里，我们是否需要更多科学家或技术天才？领导者需要非常具有威严气质么？他们需要掌握多语技能(包括英语)么？

当我们在社交媒体上向瑞士资讯swissinfo.ch的读者们提出这个问题时，我们得到了各种各样的答案。一些读者厌倦了律师总是占据优势地位，还厌倦根据政治类别进行选拔的方式，他们想要更多的科学家领导人：“他们最接近现实”; “最好能有一个了解能源和环境问题的人，他能提供解决方案”。

tweet tweet about federal council 瑞士现在需要两位联邦部长，我们想知道21世纪，政治家需要符合什么条件，一位律师？一位商人？一位科学家还是一位普通人？告诉我们你的想法，它有可能出现在我们的报道中。pic.twitter.com/temV5OVUoG — swissinfo.ch (@swissinfo_en) November 4, 2018 上图：瑞士资讯swissinfo.ch在Facebook上提问：21世纪政治家应该符合什么条件？

商界人士有时被认为是务实的榜样，可以成为政府中缺乏的“现实世界”问题解决者。他们或被赞美(“曾在私营企业工作至少10年的人”)，或被谴责(“绝对不能是商人;现在美国这样行不通”)。



年龄问题(“至少45岁”)，懂得技术(我们生活在一个“全新的环境”里)，以及能理解和管理复杂事务却不受细节所困的能力，这些都是读者提出的重要标准。还有一位读者建议，罗杰·费德勒不应该只是一个象征性的国王。



性格也重要



除了关于资格、背景和简历的争论之外，读者提出最多的是 – 具备“常识”，对这一基本品质的提及率远远高于读者提出的其它标准。一个人甚至将“具备常识” 与“拥有过多学位”作为正反两面对比，“学位过多”看起来并不受欢迎。



研究机构gfs.bern(多语)外部链接的政治学家Claude Longchamp同意这种观点，不过他得出的结论略有不同。对于这位经验丰富的分析师来说，他看到了典型瑞士政治家的转变 – 以前是由地方推动的“人民之子”，今天则是更加多元化的领导者，而领导者的庄严风度至关重要，其次才是资格和专业知识。

Longchamp认为，“一名联邦议员应该能够庄严地代表瑞士”。他说，他或她应该不仅仅具有管理事务的能力，而且应该能展示出政治家的高度和魅力。现任联邦委员阿兰・贝尔赛(Alain Berset)具备这样的品质; 被广泛建议作为施耐德-阿曼的接替人的卡琳・凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)，也是如此。



政治学家通常将公共生活里的细节提炼成理性而精确的结论，所以来自这样一名政治学家的这个分析结果可能看起来不够明确。毕竟，你无法量化魅力。但这就是关键。领导力的实质包括同样重要的说服力、知识、谦虚和信心，而这些都无法测量。



这也反映了瑞士的特殊性。Longchamp强调，联邦委员不像欧洲其它国家的部长职位。在其它地方，例如在法国，部长可以是负责某些特定事务的专家。在瑞士，联邦各部门覆盖了广泛合并的职能领域，因此，具备多方面知识和经验的通才更为合适。



招募通才



Longchamp还指出，另外同样重要的能力是，联邦委员应能跨越其与特定党派的从属关系，以服务于共同(国家)利益。在这方面，现任联邦主席阿兰·贝尔塞再次成为了正面榜样。与传统中间派人士相比较，对于从政治领域的极端立场中出来的政界人士更难做到这一点。



三十岁的Lisa Mazzone是来自日内瓦的绿党政治家，直到最近，她才不再是国民院最年轻的成员。(她去年被28岁的Fabian Molina取代)。



Mazzone不参与联邦委员竞选，并表示她不​​会特别想成为联邦委员。不过，她希望看到什么“类型”的政治家在政府里任职呢？

2018年6月Lisa Mazzone在国会发言。 (© KEYSTONE / ANTHONY ANEX)

这位日内瓦政治家的教育背景是法语和拉丁文学，她避免过多强调技术资格或背景。 她说，“成为一名多面手更重要”。她相信，关键能力是能够快速地理解某个议题，并能有效地向被媒体包围的公众解释它，同时不会过度简化问题。



她的回答也与Longchamp和读者有相同之处，认为性格几乎胜过一切。 “人际交往能力”、真正“基于瑞士价值观”、以及“超越党派分歧”来为了国家利益而行动的承诺，这些都是她认为一名领导者需具备的最重要的品质。



近期，所谓的“职业政治家”有所增加，他们全职投入政治生涯，并没有在另一个领域开展事业的过往经历。从技术上来说，Mazzone个人经历符合这种“职业政治家”的描述。对于这种政治家做领导人是更好还是更坏的问题，她不愿意作出评论。不过，一些批评者声称，这种政治家与公民的现实生活有所脱节。



她承认，她的一些同事可能对“作为”政治家更感兴趣，而不是“从事”政治活动，但她的目标和动机是明确的。



她说：“我进入政界是因为我想改变社会”。





(翻译：谢静雯), 瑞士资讯swissinfo.ch

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