瑞士内务部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset，左)及金融部长乌力·毛勒(Ueli Maurer)2月18日，在媒体招待会上推介这一投票议案的好处。 (© Keystone / Peter Klaunzer)

2019年5月19日，瑞士选民将针对企业税改新方案进行投票，这是瑞士政府的燃眉之急，它与另一重要事项：养老遗属保险(AHV)的资金困乏，是瑞士政府的两大心病。

对于瑞士政府来说，这个5月19日呈现在全民面前的投票议案是一个组合法律“套餐”，瑞士政府称其为“非常典型的瑞士式妥协解决方法”，它涵盖了技术含量很高的企业税改及与之配套的养老、遗属保险(AHV)资助方案。

这一投票议案结构特殊：将两件分别在过往的投票中败北的重要事宜揉和在一起，组成一项投票议案组合交由选民定夺。2017年2月，企业税III号改革(USR III外部链接)遭到瑞士59%选民的否决，同年9月养老金2020(Altersvorsorge 2020外部链接)也同样以53%选民的反对而失败。



这次即将投票的提案叫做《关于企业税改与养老金资助的联邦法》，简称STAF。针对这项联邦法，各方各持己见，因此绿党、左翼各党派包括青年社会党及工会联合发起了全民公投，将决定权交予全民。



新税改与企业税III号改革的区别？

自企业税III号改革在投票箱前失利之后，瑞士政府快马加鞭，短时间内拿出了这一改革新方案，时间不等人，因为瑞士有义务遵守经合组织(OECD)条例，取消面向外企的特殊优惠税收条例。

欧盟现在将瑞士列入避税天堂的灰色区域，如果不马上动手修改相关法律，那么进入黑名单便只是时间问题。

税改与AHV资助相结合的联邦法(STAF)议案比企业税III号改革计划更加公正、透明，而基础理论则保持不变：取消有利于国际公司的税收优惠，一视同仁对待所有公司，同时提供相对较低的税率，令瑞士依然保持经济基地的优势。



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而针对专利、研发投入及自投资本的税务减免不能超过70%。股东从股票上的获益，要算作收入，在联邦层面缴纳70%收入所得税、州层面至少50%。



如果各州在过渡阶段为外企提供特殊条例，那么折旧费用也在减免税务的范围内。



此法还规定，联邦必须为各州税收损失提供补偿，同时也要求州对下属城镇同样予以适当财政弥补。



为什么将这一企业税改革与养老、遗属保险揉在一起？



合二为一的解决办法，是政治上让步的结果，这是在瑞士史无前例的做法。因为企业税改如果成功的话，会给瑞士政府造成上10亿的税收亏损，因此政府担心遭到左翼反对及再次在全民投票中遭否决。所以政府建议引进一项社会福利计划，提高家庭子女补助。



瑞士国会在进行审核程序时，比较看好该议案对养老、遗属予以支持的有利一面：因为议案规定，企业税改造成税收亏损1瑞郎，联邦就要补给养老、遗属保险1瑞郎。



这两个议题之间的关联是什么？



该“议案组合”计划修改多条有关资助养老金的税收法规及法律文书，修改之后，因联邦提高了拨款；雇主和员工缴纳的养老、遗属养老金的提高，每年将有超过20亿瑞郎作为附加资金流入养老、遗属保险公司。



企业税改和养老、遗属保险金的资助被合二为一地成为一个议案组合。瑞士选民只能同时针对这两个议题的法律变更表态。在许多法律人士的眼中这种做法是不合理的，因为违背了瑞士的物质统一性原则，瑞士联邦司法局(德)外部链接强调，这种将企业税收条例与养老金资金揉在一起的做法，是在打边缘球，但尚在能接受范畴之内。

(swissinfo.ch)

联邦和国会的看法



瑞士联邦认为这一议案组合是“为两个棘手问题找到了一条两全的解决方案”。企业税必须马上更新，这样才能不让瑞士失去“经济基地”的优势；而养老、遗属保险则需要更多的资金注入，以支付不断增加的退休人员的养老金。



联邦从前一项企业III号税改(USR III)遭否决中吸取了教训，准备为因税改而遭受税收亏损的州和地区提供更大幅度的支持。从这项议案组合中，受益的不仅是企业，还有养老、遗属保险，因为通过注入的额外资金，达到了一种社会平衡。

瑞士政府警告，如果这次税改被否决，到时候就要面对其他国家做出的应对措施，这就有可能伤害瑞士的经济利益。而养老、遗属保险的资金困乏问题就会变得更严重。



国会中尽管热情不高，但大部分议员对这一议案组合表示了支持，因为这为了两个棘手问题的一个折中之道。



瑞士人民党(SVP，右翼)、绿党(左翼)和自由绿党则反对这种组合，他们认为还是应该把两个问题分开，这样选民才能做出真正的选择。

Prognose der Entwicklung des AHV-Fonds bis 2040 Grafik: Prognose der Entwicklung des AHV-Fonds bis 2040

反对者的意见

年轻绿党是第一个起来反对新企业税改草案的党派，他们携手瑞士人员公共服务联盟(VPOD)为发起全民公投收集了61'000个公民签名。



反对者认为这项议案简直就是企业税III号改革计划的翻版，指责政府不尊重民意，他们觉得这一改革是为大公司及其股东献礼，而将负担转嫁到政府肩上，而政府只得减少社会福利。



反对者感到遗憾的是，瑞士依然在为国际大公司提供避税方便，他们虽然承认，养老、遗属保险的确得到了资助，但同时指出，这并未带来“社会平衡”，因为退休人员不会得到比以往更多的养老金。而将养老金改革附加在公共服务身上，这种做法其实是不能接受的。





(翻译：杨煦冬)

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