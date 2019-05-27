(swissinfo.ch)

欧盟、美国、中国、俄罗斯…… 当今世界越来越多极化，越来越变化莫测。瑞士不能无视这一趋势，只能去适应和重新自我定位。瑞士资讯swissinfo.ch向5位来自瑞士重要党派的议员提问：瑞士联邦要和哪些国家“结盟”？而这又是因为什么？

通常来讲，瑞士的对外政策建立在外交和中立的原则之上：斡旋、全球网络、国际日内瓦。但是，从多边关系和对话层面来说，以前曾有过更为积极的时期。当下正值国际形势动荡。在欧洲版图中心栖身的小国必须找到新的道路来维护自己的利益。

瑞士是否应该依靠和自己签订有双边自由贸易协定的“老朋友”中国？还是同中国的经济竞争对手-美国-搞好关系，以便促成瑞美自由贸易协定的签订？抑或应该冒着自己国际政治影响力下降的风险，优先处理好和欧盟的冲突？

瑞士资讯swissinfo.ch分别采访了联邦议会国民院外交委员会中来自5个大党的成员。瑞士要加强和哪些国家的关系？原因何在？一起听听各位议员如何在一分钟内快速回答这个“大”问题。

今年是瑞士联邦大选年。秋天，全国选民们将选举出新一届联邦议会。外交政策鲜少成为竞选战的关键政题。尽管如此，在全球化的大环境下，国内、国际政治之间的界限愈发模糊，在移民和气候变化的问题上尤为显著。



(翻译：郭倢)

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