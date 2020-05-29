人们在瓦莱州的阿莱奇冰川(Aletsch)游览。阿尔卑斯山冰川可能在本世纪末就会消失。

(Keystone / Dominic Steinmann)

冰川融化会释放出可能危害人类的病毒和细菌。瑞士阿尔卑斯山的永久冻土中已经发现上千种微生物，其中许多尚不为人知。

当人们在探讨新型冠状病毒的起源时，一个新的潜在健康威胁可能正在潜伏-而它不在动物市场，不在实验室，而是在冰川中。

由于温度升高和地下开发加剧，困在冰川和永久冻土(即永久冻结的土壤层)中的古老微生物可能已经释放到空气中并复活，产生不可预期的后果。





来自冰川的致死病毒和细菌: 理论推断还是现实风险？ 信息框结尾

冰川中出现病原体并不是科幻小说情节。2016年，西伯利亚亚马尔半岛(Yamal)的一名男孩患炭疽病死亡。研究人员称，这种细菌存在于75年前一头感染死亡的驯鹿尸体中。在一场异常的热浪过后，埋藏尸体的永久冻土融化，将病原体的孢子释放到空气中。

然而，一项对青藏高原冰川样本的研究(英)外部链接显示，冰川中也含有一些未知的病原体。

病毒和细菌如何在冻土这样恶劣的环境中生存数千年？ 信息框结尾

“这是我们要回答的问题之一。” 瑞士联邦森林、冰雪和景观研究所(WSL，法外部链接)成员比特·弗雷(Beat Frey)向瑞士资讯swissinfo.ch表示。他是一个开拓性项目(德)外部链接的负责人，该项目将首次对阿尔卑斯山、北极和南极永久冻土中的微生物进行研究。

“我们注意到这些生物具有特定的代谢和细胞结构，在低温下可以非常活跃。但它们中的大多数处于休眠状态。最大的问题是弄清楚它们因气候变暖等因素苏醒时会发生什么。”比特·弗雷说。

瑞士阿尔卑斯山的永久冻土中存在哪些微生物？ 信息框结尾

瑞士的永久冻土层(法)外部链接位于海拔2500米以上，约占全国领土的5％。 “在阿尔卑斯山冻土中，我们发现了细菌、真菌、酵母菌和病毒。我们发现的生物中约一半也存在于地球其他土壤中，三分之一还不为人知”，比特·弗雷说。

休眠的细菌和病毒会对人类或动物造成困扰吗？ 信息框结尾

该领域的领头专家之一、艾克斯·马赛大学的让·米歇尔·克拉维里(Jean-Michel Claverie)表示，能够感染人或动物的致病性病毒，包括过去曾引起流行病的病毒，都能够存活于多年冻土层中。他说，采矿和钻探活动可能会使这些冻土层暴露出来，造成灾难性后果。

然而，冰川中的微生物并不一定都有害。研究人员希望找到在医学和生物技术领域等有某种用途的微生物。 “我们可以利用某些在低温下有活性的酶的特性。永久冻土中的细菌还可以提供有关抗生素耐药性的重要指标。

下一场大流行会从冰层中浮现吗？ 信息框结尾

病毒可以感染冰层中的细菌。但比特·弗雷认为，病毒几乎不可能直接传染给人。 “可能的情况是病毒进入动物体内，比如一只喝冰雪融水的土拨鼠。但这还是纯理论推断。我认为这是不可能的。”

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