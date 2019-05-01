在苏黎世肥胖症中心(Zuercher Adipositas Camp)，孩童和青少年们正在健身房锻炼身体。 (© Keystone / Christian Beutler)

瑞士健康促进组织(Promotion Health Switzerland，多语)外部链接于4月25日公布的数据显示，回溯去年，瑞士六分之一的学龄儿童(17.3%)超重或肥胖。



针对所有年龄段的在校学童超重率及肥胖率调研所得出的2017/2018学年统计数据，略高于2014年至2017年期间数据的平均值(17%)，但与2005年至2008年19.6%的均值外部链接相比出显著下跌。

瑞士超重儿童的人数，依据年龄和教育程度的不同而有所差异。据统计，2017/2018学年，四成左右(24.8%)的在校中学生超重或肥胖；反观幼儿园及小学学童(年龄段4至8周岁在校儿童)，超重率及肥胖率仅为12.4%。



回溯过往10年数据，瑞士8至12周岁学龄儿童超重率或肥胖率现已达到历史最低水平，超重及肥胖现象在幼儿园及小学学童群体中呈现逐年减少趋势，而年龄较长的青少年在校生在超重或肥胖指数亦趋于稳定。



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瑞士健康促进组织表示，各州在过去十年间所坚持实施的预防肥胖方案，取得了良好的效果。据该组织介绍，提倡并促进健康饮食习惯和体力活动的宣传活动，正日渐受到越来越多儿童的关注，该群体的饮食行为也相应有所改善。



该组织表示，教育、家庭收入、国籍以及环境等各领域的差异，也对孩童的健康起着重要作用。瑞士健康促进组织提倡搭建更多的儿童游戏场所与公园，与此同时，还需对自行车道和人行道做出改进。



Keystone SDA/sb

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