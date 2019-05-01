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健康狀況 瑞士孩童肥胖指數趨於穩定

Children at a summer camp in Zweisimmen, canton Bern in July 2011

在蘇黎世肥胖症中心(Zuercher Adipositas Camp)，孩童和青少年們正在健身房鍛鍊身體。

(© Keystone / Christian Beutler)

瑞士健康促進組織(Promotion Health Switzerland，多語)外部链接於4月25日公佈的數據顯示，回溯去年，瑞士六分之一的學齡兒童(17.3%)超重或肥胖。

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針對所有年齡段的在校學童超重率及肥胖率調研所得出的2017/2018學年統計數據，略高於2014年至2017年期間數據的平均值(17%)，但與2005年至2008年19.6 %的均值外部链接相比出顯著下跌。

瑞士超重兒童的人數，依據年齡和教育程度的不同而有所差異。據統計，2017/2018學年，四成左右(24.8%)的在校中學生超重或肥胖；反觀幼兒園及小學學童(年齡段4至8歲在校兒童)，超重率及肥胖率僅為12.4%。

回溯過往10年數據，瑞士8至12歲學齡兒童超重率或肥胖率現已達到歷史最低水平，超重及肥胖現像在幼兒園及小學學童群體中呈現逐年減少趨勢，而年齡較長的青少年在校生在超重或肥胖指數亦趨於穩定。

+瑞士學童更傾向於步行上學

瑞士健康促進組織表示，各州在過去十年間所堅持實施的預防肥胖方案，取得了良好的效果。據該組織介紹，提倡並促進健康飲食習慣和體力活動的宣傳活動，正日漸受到越來越多兒童的關注，該群體的飲食行為也相應有所改善。

該組織表示，教育、家庭收入、國籍以及環境等各領域的差異，也對孩童的健康起著重要作用。瑞士健康促進組織提倡搭建更多的兒童遊戲場所與公園，與此同時，還需對自行車道和人行道做出改進。

Keystone SDA/sb

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