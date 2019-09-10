2015年在瑞士，吸烟导致9535人死亡，而在交通事故中死亡的人数仅为253人。

(© Keystone / Christian Beutler)

瑞士人每年因为烟草致病而导致的医疗费用达到30亿瑞郎，除此之外，因相关疾病及死亡而造成的经济损失也高达20亿瑞郎。

以上数字来自于苏黎世应用科学大学(ZHAW)的基于2015年数据统计而得的最新研究结果。瑞士吸烟预防协会(l'Association suisse pour la prévention du tabagisme)于9月9日公布了这一数据。

具体来看，在上述与吸烟相关的医疗费用中，癌症治疗的费用为12亿瑞郎，心血管疾病10亿瑞郎，肺癌和呼吸系统疾病7亿瑞郎-而几项相加的费用总额相当于瑞士2015年度卫生医疗总开支的3.9％。另外，吸烟预防协会指出，烟草消费引起过早死亡或慢性疾病也会导致难以衡量的经济损失。

吸烟猛于交通事故

2015年在瑞士，吸烟导致9535人死亡(64％为男性，36％为女性) ，占当年所有死亡人数的14.1％。

2015年烟民死亡者中，44％的人死于癌症，35％死于心血管疾病，21％死于肺和呼吸系统疾病。同年在瑞士，死于流感疫情的人数为2500人死亡。而由交通事故致死的人数仅为253人。

戒烟值得

另外值得注意的是， 调查数据显示：在35岁及以上的男性肺癌患者中，超过80％的病例其病因与吸烟直接相关。另外，35-54岁年龄段的吸烟男性死于肺癌的可能性是从未吸烟同龄男性的14倍。

有关戒烟者相对死亡风险的数据显示，戒烟可大大降低健康风险：35-54岁的戒烟者死于肺癌的风险比从未吸烟的同年龄段男性高4倍。可见，戒烟者死于烟草致病的风险远低于吸烟者。

瑞士资讯swissinfo.ch/sda-ats

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