

(sda-ats)

回溯去年，栖身于瑞士动物庇护所共计1.9万只昔日或遭旧主遗弃、或无家可归流离街头的动物中，近三分之二在善待宠物的瑞士或重回旧主怀抱，或获得领养、入住新家。

据瑞士动物保护协会(SAP)介绍，瑞士喵星人口已多达160万之众，平均每百位居民膝下拥有的猫就有19.5只-这也使得这个阿尔卑斯高山国度成为欧洲境内最嗜猫如命的国家之一。然而另一方面，喵星人也是瑞士动物收容所里最常见的“被救助者”。仅去年，动物庇护所就挤满了逾1万只喵星人“暂住户”。

虽说数量惊人，但与2017年相比，去年动物收容所里寄居的喵星人总数下降了6个百分点。在动物庇护所全年收留的6100只或不幸走失、或惨遭遗弃的猫中，只有五分之一能够最终物归原主。

2018年，也是近几年来瑞士动物庇护所首次出现收容的狗数量小幅增长现象。



颇具异域情调的爬行动物

瑞士动物保护协会表示，越来越多来自异国的爬行动物-譬如蛇和蜥蜴，正相继被主人送去各地动物保护中心，或者从家养宠物沦为流浪动物，随意遗弃在田间野外。

与此同时，动物保护机构也发现，非法进口动物正与日俱增。

据瑞士动物保护协会介绍，经非法途径贩卖到瑞士的动物，其中不少都属于其主人在违反法律规定的情况下偷偷私下饲养，将其置身于相对恶劣的饲养条件下。该协会表示，对这些“非法动物移民”的照料，事实上需要一定的专业知识。

因此，瑞士动物保护协会筹备建立几处适宜饲养异国爬行动物的特定场所，直到为这些动物寻觅到适合它们寄居的家园。实际上，第一所居所已于今年4月开门迎客。







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