為了與粉紅色稅進行鬥爭，理髮師Nicolas Cettou決定實行男女顧客統一定價。

(swissinfo.ch)

女性的薪酬不僅低於同工的男性，甚至在享受某些福利或服務時還要支出更多。在洛桑，一位理髮師決定採取行動，設立男女統一價格。除了此類個人倡議外，瑞士法語區消費者聯盟亦要求就“粉紅色稅”展開國家層面的調查。



阅读本文简体字版本请 点击这里

信息框结尾

“1月1日起實行男女統一價。是時候從價格層面實現男女平等了。”我們可以在理髮店 “洛桑序言”(Avant-Propos à Lausanne)(英法)外部链接的櫥窗上看到。



顧客進店前就被告知：在這裡，無論男女，同樣的服務採取同樣的定價。 “價格取決於頭髮的長度”，理髮師Nicolas Cettou明確表示。

踏入理髮店前，顧客立即看到關於男女統一定價的解釋。 (swissinfo.ch)

在過去，理個短髮，女顧客要付90瑞郎(合90.9美金)、男顧客59瑞郎(合59.6美金)。現在，對所有人實行80瑞郎(合80.8美金)的參考價。 “在本店，服務都是一樣的。無論是女顧客還是男顧客，我們同樣都至少花一個小時進行修剪。女顧客比男顧客付得更多是說不通的。”這位洛桑的理髮師解釋道。

“一位女顧客問我為什麼幾天前她的男性朋友來理髮，價格比她便宜20瑞郎(合20.2美金)。我找不到任何理由解釋。”

Nicolas Cettou 引言结束

具有歷史淵源的不平等

如今看來，性別差異定價是站不住腳的。 “20至30瑞郎的差價並不少見(合144至216人民幣)”，他指出。在他看來，這種差異源頭要追溯理髮的歷史。 “過去，男士理髮確實耗時較少。他們的髮型很簡單，手動用理髮推剪就行。而女士則更多是美髮，而非剪髮。”他敘述道。女姓留平齊式髮型或理超短髮，從瘋狂年代起流行開。所以現在無論性別，修剪短髮的工作量都是一樣的。 “潮流變換，但定價沒有隨之改變”，這位理髮師觀察到。



為了與“粉紅色稅”這種令女性為同樣的商品或服務支出更多的商業做法進行鬥爭，Nicolas Cettou決定重新調整他的定價​​。與一位女顧客的討論說服了他：“她問我為什麼幾天前她的男性朋友來理髮，價格比她便宜20瑞郎(合20.2美金)。我找不到任何理由解釋。”



強烈對比的反應

此後，理髮店流失了一些男顧客，卻收穫了一些女顧客。 Nicolas Cettou承認：“我們提前幾個月通知了顧客，並向他們解釋了我們的調整。一些男顧客不甚理解。他們覺得在我們店裡理髮價格變得太貴，就不再光顧。”而另一部分顧客則積極響應理髮師的這一新哲學，願意為推動兩性平等多付出一些。更有甚者，為支持這種做法而專門光顧該店。

至於女性群體，自然是拍手稱道：“一些女性意識到了問題”，Nicolas Cettou指出。理髮店的客源中，原先約65%是女性，而現在則將近70%。 “今年年底來看，我們應該無法實現更高的營業額，但我覺得同往年相比，也沒有虧損”，理髮師認為。



正在理髮的Marine讚賞理髮店的新措施：“這是先鋒和必要的。這種價格差異讓人惱火，並且是不公平的。”她在銷售行業工作，對於所觀察到的這種不平等很有評論立場：“比如，女性化妝品的利潤也高出許多。”



按一刻鐘收費？

在競爭激烈的這個行業，服務可比性並不強。這位洛桑理髮師的賭注或許有冒險。 “一些同行吐露說他們不敢建議男女統一定價，擔心流失太多顧客”，他表示。也有人嘗試了其他方式的定價體系。 “我認識的一位理髮師採用按一刻鐘收費的模式”，Nicolas Cettou說。他完全不接受這種方式，認為無論對理髮師還是顧客而言都可能是一種壓力來源。



Nicolas Cettou在錫永(瓦萊州)的職業學校為男女理髮師們授課，並希望能使他的學生們關注到這個問題。 “我會繼續和同事們交流，以找到解決方式。”他強調說。

女性化妝品和身體衛生用品的價格通常更高。 (© Keystone / Alexandra Wey)

不可比：一句魔法用語

理髮業是不平等待遇非常明顯的行業。經濟類雜誌《總結》(Bilan)(法)外部链接曾估算，個中差距或能達到50%。 “但服務是難以比較的”，瑞士法語區消費者聯盟(FRC)經濟政策負責人Robin Eymann強調。營銷部門也用“不可比”來為一些商品價格上的差異進行辯解。總之，根據瑞士廣播電視(RTS)的最新調查(法)外部链接顯示，僅僅作為女性，每個月就要多花超過100瑞郎(合101美金)。



在化妝品貨架上，“粉紅色稅”的身影尤為明顯。 “我們可以看到：女性的粉紅色剃刀與男性版本的產品是一摸一樣的，但價格卻更高”，Robin Eymann惋惜道。即便FRC可以對價格進行了統計，也推動了對該問題的關注，但卻沒有採取實際行動。這也是其要求對粉紅色稅進行全國性調查的原因，希望凸顯出這個問題的重要性。



但議會卻駁斥了前社會民主黨籍議員Jean-Christophe Schwab要求政府就“粉紅色稅”進行調查的公設。 “在政治層面，遭受了一些阻礙。我們寄望於秋季的聯邦議會選舉，希望投票後，議會中女性比例得以提升，增加對這個問題的關注”，Robin Eymann表示。



小小的進步

FRC同樣注意到今年3月起，事情朝著好的方向邁出了一步。國民院通過了社會民主黨籍議員Jacques-André Maire旨在降低女性身體衛生類商品徵稅的提案(法)外部链接。該提案力主，未來將對衛生棉條、衛生巾和護墊課以2.5%的增值稅，而不再是7.7%。



這些商品原本不列為必需品，因此目前的課稅較重。然而動物蠶沙或是剪枝花卉卻可享受增值稅減稅的政策。如澳大利亞、加拿大、愛爾蘭、印度、肯尼亞、黎巴嫩、尼加拉瓜、尼日利亞和坦桑尼亞等國家，都已經取消對衛生棉條和衛生巾的徵稅。歐盟則採取寬鬆政策，允許成員國對該類產品減稅甚至零徵稅。

>> Nicolas Cettou接受RTS採訪：

Cettou (1)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram