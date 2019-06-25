此内容发布于2019年6月25日 下午3:00

瑞士保护消费者基金会指控多名瑞士网红未能正确标明某些Instagram帖子实为广告。 (Keystone / Sascha Steinbach)

某瑞士消费者保护组织已对瑞士网球明星罗杰·费德勒及其他数位知名“网红”提出投诉，指控他们在Instagram和其他社交媒体网站上变相做 “隐性广告” 。

瑞士保护消费者基金会(德)外部链接向瑞士公平委员会(多语)外部链接正式提出投诉，矛头直指包括费德勒和冬奥会单板滑雪冠军尤里·波德拉德契科夫(Iouri Podladtchikov)在内的多位瑞士名人，指控他们未能正确标明某些Instagram和Facebook帖子实为广告。

“在某个视频里，罗杰·费德勒展示出他的服装供应商的商标，尤里·波德拉德契科夫则在某家服装店入口进行自拍，(模特/演员/电视节目主持人)米歇尔·洪齐克(Michelle Hunziker)感谢数家商铺对某时装拍摄的支持，自行车运动员约兰达·耐夫(Jolanda Neff)分发某信用卡公司的捐助，网红克塞尼娅·楚米切娃(Xenia Tchoumitcheva)更是在推销珠宝。以上这一切都未能注明他们其实是在做广告，”该基金会在周一的声明中写道(德)外部链接。

声明称，这些都是签有广告合同的职业网红做“隐性广告”的例子，有些甚至是由管理团队操作。

(Screenshot Instagram @RogerFederer)

目前这些名人还不用担心被罚款，因为瑞士公平委员会只能发发警告。

瑞士保护消费者基金会正在要求严化规范，加强对产品广告植入和隐蔽在线广告的管理，以使瑞士能跟上周围欧洲国家的步调。

目前瑞士的反不公平竞争法和公平广告指导方针规定，广告须被明确标注，但却没说明具体该怎么做。基金会指出可以遵循瑞典等国的最佳做法，那里的指导方针列出了更为清晰的分辨要求，如广告帖需使用 #标签、不同的字体与排版等。





SRF/sb

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