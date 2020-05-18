此内容发布于2020年5月18日 下午2:26

自相矛盾：瑞士有许多人希望把乘公交戴口罩变成硬性规定，但要他们自愿戴的话，他们又不大乐意。 (Keystone/Salvatore Di Nolfi)

乘公交应该戴口罩-大多数瑞士居民支持将其变为硬性规定，支持者人数还在增长。但似乎很少有人会自愿戴口罩。

媒体集团Tamedia周一(5月18日)公布的民意调查发现，三分之二以上的受调查者希望在火车和公共汽车上强制戴口罩，以保护乘客不被新冠病毒感染。



相比4月进行的一次类似民调(英)外部链接，这一比例略有增长。

民调组织者透露，参加这次最新调研的人数略超2.6万，误差幅度为+/-1.4%。

与此同时，代表公交企业员工的组织也在考虑采取行动，以说服政府加强对戴口罩的建议要求。

《新苏黎世报·周日版》(NZZ am Sonntag)援引铁路公司某资深官员的话说，铁路员工批评要求他们戴口罩做自我保护，却不要求乘客戴的做法。

这些组织估计，即使在拥挤的火车车厢里，也只有约5%的乘客戴口罩。

联邦铁路公司(SBB/CFF)首席执行官樊尚·杜克罗(Vincent Ducrot)驳回了这一要求，称联邦铁路是在执行政府规定。

政府建议公众在无法保持至少两米的社交距离时最好佩戴口罩。而各公交公司在中断正常运营时刻表约两个月后，已于一周前恢复正常营业。





瑞士资讯swissinfo.ch/Keystone-SDA/ug

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