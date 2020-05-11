此内容发布于2020年5月11日 下午3:05

周一早晨苏黎世火车总站上的通勤者，戴或不戴口罩的都有。 (Keystone)

尽管瑞士公交本周一基本都已恢复正常，但伯尔尼和苏黎世的火车总站却没有了周一常见的熙熙攘攘。

连接苏黎世与瑞士西部城市洛桑的城际列车途经首都伯尔尼，两列头班车上人都不是特别多，所以还可以保持社交距离。列车及车站上也都只有少数乘客戴了口罩。

各公交公司建议乘客在空间拥挤时佩戴口罩，并敦促民众避免不必要的旅行。他们还告诉通勤者要避开高峰时段，在有可能的情况下尽量选乘人不多的线路。

在苏黎世火车总站，清晨7时的乘客人流与一周前相比变化不大。

预计许多瑞士人仍将继续在家工作。此外职业学校和高中要等到6月8日才会复课。

第二阶段

瑞士全国解除疫情禁闭措施的第二阶段(多语)外部链接于本周一开始。提供义务教育的学校(包含16岁或以下的学生)在一定程度上先期复课(多语)外部链接。商铺、酒吧、餐馆、健身中心、图书馆与博物馆等也获准复工，不过得采取预防措施。

(swissinfo.ch)

然而要完全恢复正常依旧任重道远。对抗新冠病毒疫情的社交规范仍然有效，家门之外还需保持至少两米的社交距离。

进商铺依然有人数限制，每10平方米只能进一个人。有些地方还会在员工和客户的要求下提供口罩。

餐馆里每桌只能坐4个人或一家人。餐桌之间必须保持最小距离，不然就需要有隔断。酒吧餐馆必需征询顾客的联系信息，但顾客没有提供的义务。在每位顾客就餐后，餐馆员工必须清洁和消毒桌椅。



Keystone-SDA/ts

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