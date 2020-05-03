45岁的Anita Preece-Kopp从2003年起就从事瑜伽和普拉提的独立教学工作。她在伯尔尼市Breitenrain街区有一家自己的瑜伽馆。 (Www.fotogigant.ch / Felix Peter)

疫情之下，许多瑞士人为了谋生都要学会另辟蹊径，见机行事。这对于他们当中的大多数来说，是一种全新经验。在这一系列文章中，我们就为你讲讲这些人如何在封锁期间求生存的故事。他们到底有哪些担忧和希望？让我们从瑜伽教练Anita Preece-Kopp开始我们的讲述。

从3月16日这一天起，瑞士“静”了下来。 一夜之间，众多瑞士人面临生活的重大挑战。面对骤减的顾客，土耳其旋转烤肉店的老板月底能不能交得出店面租金？发廊老板怎么支付店员的工资？瑜伽教练在不得不关闭工作室后，怎样维持生计？ 虽然瑞士的社会生活在渐渐回归正常，但是特殊时期的特殊生存之计依然还要派上好一阵子用场。 信息框结尾

“作为个体经营者，突然之间，我和丈夫失去了所有收入来源。但是，固定的支出并没有变化。一开始，我还是不太容易能接受这个现实。但是冷静过后-花了两天时间稳定了情绪-我又重新投入工作。无论以何种形式，我们都必须往前走。

三月中必须歇业这件事，并没有让我很惊讶。我在此之前就考虑过关门，因为防疫措施一天比一天严格，我已经不能保证教学进度，并向学生即时发布授课信息了。

在过去的一个月里，我工作格外努力。但还留出更多时间娱乐或阅读。我和我丈夫必须“更新”生存之计。例如，我们建立了一套互助体系：我们的客户可以从我们这里购买瑜伽垫和普拉提垫，这也帮我们获得了一部分收入。除此之外，还有一切的行政账务事宜需要处理。

我们很快适应了这种新的情况。我从这次危机中汲取的一个重要经验就是：人们的适应能力非常强。但是，尝试新事物的愿望人人各异。从在线课程的报名就可以看到这一点。一开始我甚至都不想提供在线课程，因为网上已经有太多免费视频了。但最终，一个朋友在最好的时机说服我无论如何都要在网上开课。为了维持生活，我不得不做些什么。

但是，只有不到四分之一的学生报名了我的在线课程，网课目前的费用是20法郎，课时费也可以从学生之前买的(多次课程)卡费中扣除。可见，学生们并不热衷网课，也许是因为，在家远程工作一天后，他们不再愿意守着电脑屏幕了吧。

我也理解他们，但是，我生存取决于此。我的心就像是在乘过山车。上星期三，有近30名学生报名了普拉提课，这让我有了前进的动力。现在，我已平息了开始的恐慌情绪，这让我有时间重新处理一些悬而未决的事情。

我原来是那么期待2020年能轻松一些。2019年，我被查出患有乳腺癌。去年一年，我都在和病魔战斗，这段经历让我重新审视自己的生活。这不，眼下我必须再一次被迫思考自己的人生意义。

我希望我们能共同度过这场难关，大家都能走出它的阴霾。

我不知道我的瑜伽工作室(德)外部链接哪天可以重新开业，但在6月之前的可能性不大。”

Humor Origin8 une professeurs de yoga parle de la crise de coronavirus 疫情期间，Anita和她的丈夫Richard依然保有了他们的幽默感。(德语录像)



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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