45歲的Anita Preece-Kopp從2003年起就從事瑜珈和皮拉提斯的獨立教學工作。她在伯恩市Breitenrain街區有一家自己的瑜珈館。 (Www.fotogigant.ch / Felix Peter)

疫情之下，許多瑞士人為了謀生都要學會另闢蹊徑，見機行事。這對於他們當中的大多數來說，是一種全新經驗。在這一系列文章中，我們就為你講講這些人如何在封鎖期間求生存的故事。他們到底有哪些擔憂和希望？讓我們從瑜珈教練Anita Preece-Kopp開始我們的紀錄。

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“作為自由業者，突然之間，我和丈夫失去了所有收入來源。但是，固定的支出並沒有變化。一開始，我還是不太容易能接受這個現實。但是冷靜過後-花了兩天時間穩定了情緒-我又重新投入工作。無論以何種形式，我們都必須往前走。







從3月16日這一天起，瑞士“靜”了下來。 一夜之間，眾多瑞士人面臨生活的重大挑戰。面對驟減的顧客，土耳其沙威瑪烤肉店的老闆月底能不能交得出店面租金？髮廊老闆怎麼支付店員的工資？瑜珈教練在不得不關閉工作室後，怎樣維持生計？ 雖然瑞士的社會生活在漸漸回歸正常，但是特殊時期的特殊生存之計依然還要派上好一陣子用場。 信息框结尾

三月中必須歇業這件事，並沒有讓我很驚訝。我在此之前就考慮過關門，因為防疫措施一天比一天嚴格，我已經不能保證教學進度，並向學生即時發布授課資訊了。



在過去的一個月裡，我工作格外努力。但還留出更多時間娛樂或閱讀。我和我丈夫必須“更新”生存之計。例如，我們建立了一套互助體系：我們的客戶可以從我們這裡購買瑜珈墊和皮拉提斯墊，這也幫我們獲得了一部分收入。除此之外，還有一切的行政帳務事宜需要處理。



我們很快適應了這種新的情況。我從這次危機中汲取的一個重要經驗就是：人們的適應能力非常強。但是，嘗試新事物的願望因人而異。從線上課程的報名就可以看到這一點。一開始我甚至都不想提供線上課程，因為網上已經有太多免費影片了。但最終，一個朋友在最好的時機說服我無論如何都要在網上開課。為了維持生活，我不得不做些什麼。



但是，只有不到四分之一的學生報名了我的線上課程，網課目前的費用是20法郎，鐘點費也可以從學生之前買的點數中扣除。可見，學生們並不熱衷網課，也許是因為，在家遠距工作一天後，他們不再願意守著電腦屏幕了吧。



我也理解他們，但是，這是我的生存之道。我的心就像是在乘車過山。上星期三，有近30名學生報名了皮拉提斯課，這讓我有了前進的動力。現在，我已平息了開始的恐慌情緒，這讓我有時間重新處理一些懸而未決的事情。



我原來是那麼期待2020年能輕鬆一些。 2019年，我被查出患有乳腺癌。去年一年，我都在和病魔戰鬥，這段經歷讓我重新審視自己的生活。這不，眼下我必須再一次被迫思考自己的人生意義。



我希望我們能共同度過這場難關，大家都能走出它的陰霾。



我不知道我的瑜珈工作室(德)外部链接哪天可以重新開業，但在6月之前的可能性不大。 ”

Humor Origin8 une professeurs de yoga parle de la crise de coronavirus 疫情期間，Anita和她的丈夫Richard依然保有了他們的幽默感。 (德語影片)



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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